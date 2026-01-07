Language
    छात्रा से छेड़छाड़ कर दीवार पर 'आई लव यू' लिखा, आगरा कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

    By Ali Abbas Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 09:53 AM (IST)

    आगरा में एक छात्रा का पीछा करने, छेड़छाड़ करने और दीवार पर 'आई लव यू' लिखने के आरोप में मंजीत राठौर को न्यायालय ने एक वर्ष की सजा और दो हजार रुपये का ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। छात्रा का पीछा कर छेड़छाड़ और दीवार पर आई लव यू लिखने वाले आरोपित को न्यायालय ने एक वर्ष की सजा सुनाई है। पीड़िता उसके स्वजन द्वारा कई बार समझाने के बाद भी आरोपित मंजीत राठौर ने अपनी हरकत बंद नहीं हुई।जिस पर पीड़िता ने उसके विरुद्ध सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्युंजय श्रीवास्तव ने आरोपित को एक वर्ष की सजा एवं दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपित 23 जनवरी 2025 से जेल में बंद है।

    सदर क्षेत्र का मामला, छात्रा से छेड़छाड़ करता था आरोपित

    सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने जनवरी 2025 में आरोपित मंजीत राठौर के विरुद्ध सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता के अनुसार तीन वर्ष से स्कूल एवं कोचिंग जाने के दौरान उसका पीछा करके परेशान कर रहा था। कभी उसकी साइकिल पंचर कर देता, उसके घर की कुंडी खटखटा देता था। आरोपित मंजीत उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। मना करने पर जान से मारने की धमकी देता था।

    आए दिन रास्ता रोक परेशान करने पर दर्ज कराया था मुकदमा

    पीड़िता और उसके स्वजन ने समझाने का प्रयास किया, आरोपित के स्वजन ने भी दोबारा शिकायत का मौका नहीं देने का आश्वासन दिया। इसके बाद भी आरोपित की हरकत बंद नहीं हुई तो पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था।आरोपित 23 जनवरी 2025 से जिला जेल में बंद है। उसके विरुद्ध आठ अप्रैल 2025 को आरोप तय हुए थे।

    अभियोजन की ओर से पीड़िता उसकी मां, उप निरीक्षक शिवम मिश्रा, लोकेन्द्र सिंह, पुलिसकर्मी सौरभ कुमार को गवाही के लिए न्यायालय में पेश किया गया। सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने गवाहों के बयान एवं अभियोजन के तर्क पर आरोपित को सजा सुनाई।