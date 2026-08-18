आगरा: बरहन रेलवे लाइन पर 24 घंंटे में 3 शव मिलने से सनसनी, शिनाख्त में जुटी पुलिस
आगरा के बरहन में रेलवे लाइन पर 24 घंटे के भीतर एक युवक, युवती और बालिका के शव मिले हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस तीनों शवों की शिनाख्त क ...और पढ़ें
HighLights
बरहन में रेलवे लाइन पर 24 घंटे में मिले तीन शव
युवक, युवती और बालिका के शवों की नहीं हुई पहचान
पुलिस जीआरपी आरपीएफ की मदद से कर रही है जांच
संवाद सूत्र, बरहन (आगरा)। रेलवे लाइन पर 24 घंटे के अंतराल में युवक-युवती और बालिका के शव मिलने से सनसनी फैल गयी। तीनों शवों की पहचान नहीं हो सकी है। सोमवार को लगभग 25 वर्ष की युवती और दस वर्ष की बालिका का शव तीन घंटे के अंतराल पर मिले। जबकि 28 वर्ष के युवक का शव रविवार की रात नौ बजे मिला था। उसने मालगाड़ी के सामने कूदकर आत्महत्या की थी। पुलिस तीनों शवों की गुत्थी सुलझाने के लिए उनकी पहचान का प्रयास कर रही है।
सोमवार शाम लगभग चार बजे मितावली से बरहन रेल लाइन के बीच में दस वर्ष की बालिका का मिला। वह नीली नेकर और इसी रंग की टी शर्ट पहने थी। शव दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली लेन पर मिला। पुलिस बालिका के शव की पहचान का प्रयास कर रही थी।
सोमवार को 25 वर्ष की युवती व 10 वर्ष की बालिका
इसी दौरान शाम सात बजे दिल्ली प्रयागराज जाने वाली डाउन लेन पर खंभा नंबर 1264 और 1265 के बीच चार किलोमीटर की दूरी पर 25 वर्ष की महिला का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। महिला की आयु लगीाग 25 वर्ष थी। वह गले में चेन, कानों में बालियां, हाथ में पीली अंगूठी और एक घड़ी पहने थी। आशंका है कि युवती और बालिका की मृत्यु ट्रेन से गिरकर हुई है।
बरहन थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन पर 24 घंटे में मिले शवों की नहीं हो सकी है शिनाख्त
वहीं, रविवार की रात नौ बजे 25 वर्ष के युवक का शव मिला। वह बनियान और पैंट पहने था। पुलिस के अनुसार आसपास के लोगों ने बताया कि युवक ने मालगाड़ी आगे कूदकर अपनी जान दी थी। मामला आत्महत्या का था। पुलिस को युवक के पास से ऐसा कुछ नही मिला, जिससे उसकी शिनाख्त हो सकती।
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एसीपी ने दी जानकारी
एसीपी एत्मादपुर देवेश सिंह ने बताया कि तीनों शवाें की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। युवती और बालिका की मृत्यु ट्रेन से गिरकर होने की आशंका है। इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों के बारे किया जा रहा है। शवों की पहचान के लिए जीआरपी और आरपीएफ की मदद ली जा रही है।