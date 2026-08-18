आगरा: बरहन रेलवे लाइन पर 24 घंंटे में 3 शव मिलने से सनसनी, शिनाख्त में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, बरहन (आगरा)। रेलवे लाइन पर 24 घंटे के अंतराल में युवक-युवती और बालिका के शव मिलने से सनसनी फैल गयी। तीनों शवों की पहचान नहीं हो सकी है। सोमवार को लगभग 25 वर्ष की युवती और दस वर्ष की बालिका का शव तीन घंटे के अंतराल पर मिले। जबकि 28 वर्ष के युवक का शव रविवार की रात नौ बजे मिला था। उसने मालगाड़ी के सामने कूदकर आत्महत्या की थी। पुलिस तीनों शवों की गुत्थी सुलझाने के लिए उनकी पहचान का प्रयास कर रही है।

सोमवार शाम लगभग चार बजे मितावली से बरहन रेल लाइन के बीच में दस वर्ष की बालिका का मिला। वह नीली नेकर और इसी रंग की टी शर्ट पहने थी। शव दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली लेन पर मिला। पुलिस बालिका के शव की पहचान का प्रयास कर रही थी।

सोमवार को 25 वर्ष की युवती व 10 वर्ष की बालिका इसी दौरान शाम सात बजे दिल्ली प्रयागराज जाने वाली डाउन लेन पर खंभा नंबर 1264 और 1265 के बीच चार किलोमीटर की दूरी पर 25 वर्ष की महिला का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। महिला की आयु लगीाग 25 वर्ष थी। वह गले में चेन, कानों में बालियां, हाथ में पीली अंगूठी और एक घड़ी पहने थी। आशंका है कि युवती और बालिका की मृत्यु ट्रेन से गिरकर हुई है।