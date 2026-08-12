गजब घोटाला: कार्यकाल खत्म होने से पहले हैंडपंप 13 बार में री-बाेर, सफाई के नाम पर ग्राम निधि से निकाले लाखों रुपये

विद्याराम नरवार, आगरा। गजब घोटाला सामने आया है। अछनेरा विकास खंड की ग्राम पंचायत सहाई में ग्राम निधि को जेब भरने का माध्यम बना लिया है। 22 अप्रैल को सफाई और हैंडपंप री-बोर के नाम पर लाखों रुपये निकाले गए। जहां 40 से 45 हजार रुपये में री-बोर होता है, उससे लगभग तीन गुणा पैसा निकाला गया है। हर बार सफाई के नाम पर एक बार में 19800 रुपये निकाले गए हैं।

केवल सफाई पर ही लाखों रुपये का भुगतान कर दिया गया है। हकीकत ये है कि नालियां अटी पडी हैं। ग्राम निधि पंचायत सचिव का निवाला बन चुकी है। जिन मदों में भुगतान हुआ है, उनकी ग्रामीणों ने जांच कराए जाने की मांग की है।

ग्राम पंचायत सहाई में सुनील के घर के पास री-बोर कराए जाने का 22 अप्रैल को श्रीबांके बिहारी कांट्रेक्टर के नाम पर 1 लाख 23 हजार 781 रुपये का भुगतान किया गया है।22 अप्रैल को ही 19800 रुपये का जल निकासी का दिनेश कुमार को भुगतान किया है। 22 अप्रैल को ही ट्रैक्टर भाड़ा सफाई कार्य का मुकेश के नाम पर 19800 रुपये का भुगतान किया गया है।

मिट्टी भराव का कार्य का भुगतान 18500 रुपये का नेत्रपाल के नाम पर भुगतान किया गया है। हैंडपंप मरम्मत का लेबर का 19500 रुपये का भुगतान विशाल सिंह के नाम पर भुगतान किया गया है। इसी तारीख में सफाई कार्य के लिए जेसीबी का 19800 रुपये का राजकुमार को भुगतान किया गया है। फिर जेसीबी से सफाई कार्य का 19800 रुपये का दिनेश के नाम पर भुगतान कर दिया गया है।

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विजेंद्र के घर के पास री-बोर के लिए 11280 रुपये का भुगतान श्रीबांके बिहारी कांट्रेक्टर के नाम पर भुगतान कर दिया गया है। गांव के वरिष्ठ कृष्णवीर सिंह सोलंकी का कहना है कि 15 से 20 हजार में री-बोर हो जाता है। यह लूट है। इसके लिए जिम्मेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

सीसी कार्य का एक लाख 50 हजार 399 रुपये का भुगतान श्री बांके बिहारी कांट्रेक्टर को भुगतान किया गया है। इसी कार्य के लिए 1.63 लाख का भुगतान किया गया है।दो और कार्यों का लगभग 50 हजार रुपये का भुगतान किया गया है।