आगरा: मंदिर में डाक कांवड़ चढ़ाने को लेकर हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा

जागरण संवाददाता, आगरा। हरीपर्वत क्षेत्र के खंदारी स्थित बगीची के मंदिर में सोमवार सुबह 6:30 बजे एक दर्जन से अधिक लोग डाक कांवड़ लेकर पहुंच गए। कांवड़िए बगीची के मंदिर में जलाभिषेक के लिए रास्ता देने की मांग कर रहे थे। हंगामे की जानकारी होने पर पुलिस पहुंच गई। वह कांवड़ लेकर आए लोगों को समझाने का प्रयास करती रही।

बगीची के मंदिर में कांवड़ चढ़ाने को लेकर हंगामा इस दौरान डाक कांवड़ लेकर आए लोग ढाई घंटे तक कांवड़ के साथ बगीची पर परिक्रमा करते रहे। इसके बाद पास के पथवारी मंदिर में जाकर जलाभिषेक किया। छह महीने पहले बगीची को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। बाद में समझौते के तहत पार्क के बराबर से मंदिर तक जाने का रास्ता दिया गया था।