यमुना किनारा रूट बंद: सारे एंट्री पास कैंसिल, कल ताजमहल आने से पहले देख लें रूट डायवर्जन
Agra News: आगरा में 24 और 25 सितंबर को गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने रूट डायवर्जन और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
HighLights
गणेश प्रतिमा विसर्जन 24-25 सितंबर को कैलाश, हाथी घाट पर होगा
यमुना किनारा मार्ग पर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे
सभी नो एंट्री पास रद्द, वैकल्पिक मार्गों से आवागमन संभव होगा
जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: गणेश प्रतिमा विसर्जन को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर रूट डावर्जन किया है, जिससे आने-जाने वाले राहगीर समय से अपने गंतव्य को पहुंच सके। 24 व 25 सितंबर को गणेश प्रतिमा विसर्जन कैलाश, हाथी घाट और बल्केश्वर घाट पर किया जाएगा। इसको देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है।
इस प्रकार डायवर्ट किया गया रूट
- बिजलीघर चौराहा से रोडवेज बस/टूरिस्ट बस एवं समस्त प्रकार के वाहन आगरा फोर्ट से हाथीघाट की तरफ नहीं जाएंगे
- डॉ. बीआर आंबेडकर पुल एत्माद्दौला साइड से कोई भी कामर्शियल वाहन यमुना किनारा गोलचक्कर की तरफ नहीं आएगा
- बेलनगंज सहायक पुलिस आयुक्त, छत्ता कार्यालय के पास तिराहा से यमुना किनारे हाथीघाट की ओर सभी व्यवसायिक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे
- यमुना एक्सप्रेस-वे से आने वाले वाहन जिनको फतेहाबाद रोड ताजमहल/ग्वालियर जाना है, वह सभी वाहन इनर रिंग रोड होकर फतेहाबाद रोड से माल रोड होकर जाएंगे
- यमुना किनारा मार्ग के हाथीघाट पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के समय सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे
- यमुना किनारा मार्ग से डायवर्ट किये गये समस्त सवारी वाहन एमजी रोड-प्रथम होकर आवागमन कर सकेंगे
- गणेश प्रतिमा विसर्जन की समाप्ति तक वाहनों को पूर्व से निर्गत किए गए नो एंट्री पास/अनुमति पत्र निरस्त कर दिए गए हैं
- विक्टोरिया पार्क तिराहा से सभी प्रकार के वाहन यमुना किनारा हाथी घाट की ओर नहीं जाने दिया जाएगा
- वाटर वर्क्स से यमुना किनारा मार्ग होकर शमशान घाट चौराहा तक समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा
- हाथी घाट रेलवे पुल पर फोर्ट की तरफ बैरियर लगाकर प्रतिमाओं को लाने वाले वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। बाकी वाहनों को शमशान घाट चौराहा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा
- एत्माद्दौला की तरफ से स्ट्रेची ब्रिज होकर बेलनगंज की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा
- सिटी बसों एवं रोडवेज बसों का आवागमन मूर्ति विसर्जन के दृष्टिगत यमुना किनारा मार्ग पर प्रतिबंधित रहेगा जो कि अमर सिंह गेट से करियप्पा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगी
यमुना किनारा मार्ग पर रूट डाइवर्ट कर वैकल्पिक मार्ग से वाहनों को निकाला जाएगा। डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने बताया गुरुवार सुबह छह बजे से ही पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था को संभालेंगे। जगह-जगह बैरियर भी लगाए जाएंगे।