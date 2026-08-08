होशियारपुर-आगरा एक्सप्रेस के एसी कोच में चूहों का आतंक, सो नहीं सके पैसेंजर; रेलवे अफसरों से शिकायत

जागरण संवाददाता, आगरा। होशियारपुर-आगरा एक्सप्रेस में 30 जुलाई को चूहों ने यात्रियों की नाक में दम कर दिया। चूहों की धमाचौकड़ी के चलते यात्री ठीक तरीके से सो नहीं सके। रेलवे स्टाफ से शिकायत के बाद कई यात्रियों की सीट बदल दी गई। चूहों के उत्पात से राहत नहीं मिली। अब इसकी शिकायत रेलवे अधिकारियों से की गई है।

30 जुलाई की है घटना, ठीक से नहीं सो सके यात्री भाजपा नेता और समाजसेवी कृष्ण अरोड़ा 30 जुलाई को होशियारपुर-आगरा एक्सप्रेस से मथुरा आ रहे थे। ए-टू कोच में सफर कर रहे थे। कृष्ण अरोड़ा ने बताया कि होशियारपुर से मथुरा तक की यात्रा के दौरान कोच में कई चूहे लगातार सीटों के नीचे, ऊपर तथा यात्रियों के सामान के बीच दौड़ते रहे। इससे यात्रियों में भय और असहजता का माहौल बना रहा। यात्रियों की नींद हराम हो गई। इसकी शिकायत रेलवे स्टाफ से की गई।