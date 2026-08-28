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रक्षाबंधन पर बहनों की यात्रा, आगरा के बस अड्डों पर सीटों के लिए जबरदस्त भीड़

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Fri, 28 Aug 2026 01:15 PM (IST)

रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी बांधने निकलीं बहनों के कारण बसों में सीट के लिए मारामारी रही। आगरा के ईदगाह, ...और पढ़ें

आगरा में बिजलीघर बस स्टैंड पर बस में चढ़ने को होती मारामारी।

आगरा में बिजलीघर बस स्टैंड पर बस में चढ़ने को होती मारामारी।

HighLights

  1. ईदगाह बस अड्डा पर यात्रियों ने सीट पर कब्जा किया।

  2. बिजलीघर, आइएसबीटी बस अड्डों पर भी भारी भीड़ रही।

जागरण संवाददाता, आगरा। यात्री कृपया ध्यान दें... फतेहपुर सीकरी जाने वाली बस ईदगाह बस अड्डा पर आ चुकी है। यह सुनकर लोगों ने खिड़की से सीट पर बैग व रूमाल रखकर सीट पर कब्जा किया। अनाउसमेंट होने के एक से दो मिनट के भीतर ही बस ठसाठस भर गई।

लगभग यही स्थिति बिजलीघर, आइएसबीटी बस अड्डों पर रही। अधिकांश यात्रियों को खड़े होकर ही यात्रा करनी पड़ी। शुक्रवार सुबह चार बजे से ही अन्य शहरों व राज्यों में जाने के लिए बसों का चलना शुरू हुआ। सुबह से ही बसों में यात्री की भीड़ रही। महिलाओं और उनके सहयोगियों ने निशुल्क यात्रा की।

बिजलीघर बस अड्डा के प्रभारी सत्य नारायण शर्मा ने बताया कि त्योहार पर भीड़ को देखते हुए सरकार की ओर से निर्धारित संख्या से अधिक बसों का संचालन किया गया। यात्री कुसमा देवी ने बताया कि पिनाहट जाने वाली बस का तीन घंटे से इंतजार कर रही हैं, लेकिन बस का अतापता नहीं है।