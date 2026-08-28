रक्षाबंधन पर बहनों की यात्रा, आगरा के बस अड्डों पर सीटों के लिए जबरदस्त भीड़

जागरण संवाददाता, आगरा। यात्री कृपया ध्यान दें... फतेहपुर सीकरी जाने वाली बस ईदगाह बस अड्डा पर आ चुकी है। यह सुनकर लोगों ने खिड़की से सीट पर बैग व रूमाल रखकर सीट पर कब्जा किया। अनाउसमेंट होने के एक से दो मिनट के भीतर ही बस ठसाठस भर गई।

लगभग यही स्थिति बिजलीघर, आइएसबीटी बस अड्डों पर रही। अधिकांश यात्रियों को खड़े होकर ही यात्रा करनी पड़ी। शुक्रवार सुबह चार बजे से ही अन्य शहरों व राज्यों में जाने के लिए बसों का चलना शुरू हुआ। सुबह से ही बसों में यात्री की भीड़ रही। महिलाओं और उनके सहयोगियों ने निशुल्क यात्रा की।