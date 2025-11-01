आगरा की शाेध छात्रा से दुष्कर्म, 98 वर्ष के विवि में पहली बार प्रोफेसर गया जेल; रिसर्च के लिए मिला वेस्ट शिक्षक का सम्मान

जागरण संवाददाता, आगरा। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय 98 वर्ष पूरे कर चुका है। विश्वविद्यालय में पहली बार कोई प्रोफेसर जेल गया है, आरोप भी शोध छात्रा के शारीरिक शोषण के लगे हैं। शुक्रवार को जेल गए प्रो. गौतम जैसवार को विश्वविद्यालय के इसी वर्ष अगस्त में हुए दीक्षा समारोह में रिसर्च के लिए वेस्ट शिक्षक से सम्मानित किया गया था।

खंदारी और पालीवाल परिसर के शिक्षकों की संदिग्ध गतिविधियां

विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही शोध छात्रा ने इंस्टीट्यूट आफ बेसिक साइंस (आइबीएस) के रसायन विज्ञान विभाग के प्रो. गौतम जैसवार पर शादी का झांसा देकर दो वर्ष तक शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे। प्रो. गौतम जैसवार ने आइआइटी बाम्बे से पीएचडी की थी, उनके नाम से कई रिसर्च पेपर भी प्रकाशित हुए। उन पर लगे आरोपों के बाद विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी और छात्र भी हैरान हैं।