    शोध छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी प्रोफेसर प्रयागराज से गिरफ्तार, पुलिस लेकर आ रही है आगरा

    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:30 PM (IST)
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    आगरा में, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. गौतम जैसवार को, जो एक शोध छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में फरार थे, न्यू आगरा पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया। प्रोफेसर पर छात्रा को शादी का झांसा देकर दो साल तक दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज कर प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया।

    जागरण संवाददाता, आगरा। शोध छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. गौतम जैसवार को न्यू आगरा पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे लेकर आगरा आ रही है। प्रोफेसर हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश में वहां पहुंचा था और नैनी के एक हॉस्टल में रुका था।

    मामला खंदारी परिसर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस (आईबीएस) के रसायन विज्ञान विभाग से जुडा है। प्रोफेसर पर आरोप है कि दो साल तक शादी का झांसा देकर शोध छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। उसे होटलों में ले जाकर दुष्कर्म किया। कार्यालय में बुलाकर छेड़छाड़ और मोबाइल तोड़ने की कोशिश की।

    धमकी दी कि मुंह खोला तो करियर बर्बाद कर देगा। छात्रा की तहरीर पर न्यू आगरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तभी से पुलिस आरोपित प्रोफेसर की तलाश में जुटी हुई थी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर न्यू आगरा पुलिस ने प्रयागराज पहुंचकर शुक्रवार सुबह प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया।