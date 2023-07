ताजमहल देखने आए सैलानियों ने कार के अंदर छोड़ा था कुत्ता। हरियाणा के नम्बर की गाड़ी से आए थे पर्यटक। गाड़ी में बंद कर छोड़ गए थे हैंडब्रेक में जंजीर फंस गई थी। दम घुटने से माना जा रहा है मौत का कारण। पार्किंग में खड़ी थी कार। कुत्ते की मौत की वजह जानने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है।

Tajmahal देखने आए पर्यटकों की लापरवाही से गई कुत्ते की जान, कार के हैंडब्रेक में जंजीर फंसने से मरा बेजुबान

आगरा, जागरण संवाददाता। ताजमहल देखने आए पर्यटकों की लापरवाही ने कुत्ते की जान ले ली। ताजमहल देखने को वह पार्किंग में अपनी कार खड़ी कर कुत्ते को उसमें बंद कर गए थे। उमस अधिक होने की वजह से कुत्ता छटपटाने लगा। कार में उछलकूद के दौरान उसके गले मे पड़ी जंजीर हैंड ब्रेक में फंसने से फंदा कस गया। पार्किंग में खड़ी कार में मृत पड़े कुत्ते और पर्यटकों को लेकर सवाल खड़े कर रहे लोगों का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। पुलिस ने कार को कब्जे में लिया है और कुत्ते के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना रविवार की बतायी जा रही घटना रविवार दोपहर की बताई जा रही है। पश्चिमी गेट पार्किंग में हरियाणा का नम्बर प्लेट लगी सफेद रंग की गाड़ी में लेब्राडोर मृत पड़ा था। इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहे वीडियो में एक व्यक्ति कह रहा है कि ताजमहल देखने आए पर्यटक अपने साथ कुत्ते को लेकर आए थे। जब वह ताजमहल देखने गए तो कुत्ते को कार में ही छोड़ दिया। उन्होंने कार का शीशा थोड़ा खुला छोड़ दिया था, जिससे कि कार में हवा जाती रही। गाइड ने पर्यटकों को सुझाव दिया था कि कुत्ते को कार में नहीं छोड़ें, गर्मी बहुत है। वह कुत्ते को किसी दुकानदार के पास छोड़ दें। वह 200-250 रुपये लेगा और पूरा ध्यान रखेगा। उन्होंने गाइड की बात को अनसुना कर दिया। दो घन्टे बाद जब वह लौटकर आए तो कुत्ता दम तोड़ चुका था। युवक पिछले सप्ताह भी इसी तरह की घटना घटित होने का दावा कर रहा है। गर्मी से परेशान हुआ होगा कुत्ता पुलिस का कहना है कि गाड़ी में दो युवक और दो युवतियां सवार थे। कुत्ते ने कार में गर्मी से परेशान होकर उछलकूद की होगी। इस समय उसके गले में पड़ी जंजीर हैंड ब्रेक में फंसने से फंदा कस गया। कार को कब्जे में लिया गया है। मौत की वजह जानने को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

