गर्लफ्रैंड से लड़ाई के बाद सहेली के बॉयफ्रेंड के साथ मिल घरों में फेंके अश्लील फोटो, फिर फेक इंस्टा ID से किया ये घिनौना काम
कमलानगर में एक किशोरी के एआई से बनाए गए अश्लील फोटो वाले लिफाफे उसकी सहेली के बॉयफ्रेंड ने अपने साथी के साथ मिलकर फेंके थे। स्कूटी की नंबर प्लेट सीसीटीवी में दिखने पर पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। उन्हें शांति भंग की धाराओं में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।
जागरण संवाददाता, आगरा। कमलानगर में किशोरी के एआई से बने अश्लील फोटो के लिफाफे किशोरी की सहेली के बॉयफ्रैंड ने अपने साथी के साथ मिलकर फेंके थे। सीसीटीवी रिकार्डिंग में दिखे स्कूटी के नंबर से पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। शांति भंग की धाराओं में न्यायालय में प्रस्तुत किया,वहां से दोनों को जेल भेजा गया है।
कमलानगर के व्यक्ति ने 14 नवंबर को थाना पुलिस से शिकायत की थी। बताया था कि 29 व 30 अक्टूबर को उनकी बेटी के इंस्टाग्राम पर एक आईडी से धमकी भरे संदेश आए। संदेश में तीन हजार रुपये नहीं देने पर उसके अश्लील फोटो प्रसारित करने की बात लिखी थी। बेटी ने आईडी को ब्लाक कर दिया।
घरों में पीले रंग के लिफाफे फेक कर हुए फरार
इसके बाद 13 नवंबर को स्कूटी सवार दो अज्ञात युवक सुबह मोहल्ले में आए। पड़ोसियों के घरों में पीले रंग के लिफाफे फेक कर फरार हो गए। लिफाफों पर उनकी बेटी का नाम लिखा था और अंदर एआई से बनाए बेटी के अश्लील फोटो थे। माेहल्ले में बदनामी के कारण बेटी और पूरा परिवार परेशान हो गया।
थानाध्यक्ष सुनीत शर्मा ने बताया कि इंस्टाग्राम का आईपी एड्रेस और सीसीटीवी की रिकार्डिंग में आरोपितों के सुराग मिले। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान बल्केश्वर चौराहे से ट्रांसयमुना क्षेत्र के नगला रामबल निवासी सुमित कुमार माहौर और प्रशान्त मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से एक स्कूटी और दो मोबाइल बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपित सुमित ने बताया कि उसकी मित्र और किशोरी में दोस्ती थी। कुछ दिन पहले दोनों में झगड़ा हुआ था। गर्लफ्रैंड का बदला लेने के लिए उसने साजिश रची थी। मामले को अलग मोड़ देने के लिए फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर धमकी दी थी।
