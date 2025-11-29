लंबी दूरी की ट्रेनों में मारामारी, वेटिंग लिस्ट 150 पार! आगरा-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में तेजी से बुकिंग

जागरण संवाददाता, आगरा। संभावित कोहरे और प्रत्येक रेल मंडल में मरम्मत कार्य के चलते ट्रेनों की संख्या में कमी आ रही है। इसका असर अन्य ट्रेनों पर पड़ रहा है। लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों में नोरूम की स्थिति बन रही है। वेटिंग लिस्ट 150 के पार पहुंच गई है। सीट को लेकर सबसे अधिक मारामारी स्लीपर, एसी तृतीय और द्वितीय श्रेणी के कोच में है।

प्रयागराज में माघ मेला को देखते हुए आगरा-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में जनवरी के लिए तेजी से टिकटों की बुकिंग हो रही है। वहीं यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जल्द ही रेलवे नई ट्रेन चलाने से लेकर कोच की संख्या बढ़ा सकता है।

आगरा-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में तेजी से जनवरी के टिकटों की बुकिंग धुंध के चलते ट्रेनें एक से चार घंटे की देरी से चल रही हैं। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिसंबर के तीसरे सप्ताह से स्कूल-कालेजों में अवकाश हो जाएंगे। ऐसे में टिकटों की बुकिंग तेजी से हो रही है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी सहित अन्य रेल मंडलों में ट्रैक या फिर अन्य प्लेटफार्म की मरम्मत चल रही है। कुछ मंडलों में यह कार्य शुरू होने जा रहा है। इसके चलते ट्रेनों को रद करने से लेकर रूट में बदलाव किया जा रहा है। इससे अन्य ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है।

सबसे अधिक स्लीपर, एसी तृतीय और द्वितीय श्रेणी के कोच में मारामारी सबसे अधिक भीड़ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, होशियारपुर एक्सप्रेस, गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस, गोंडवाना एक्सप्रेस, बेंगलुरु राजधानी, मुंबई राजधानी, हैदराबाद राजधानी, श्रीधाम एक्सप्रेस, पातालकोट एक्सप्रेस, एपी एक्सप्रेस प्रमुख रूप से शामिल है। इन ट्रेनों के स्लीपर और एसी तृतीय श्रेणी के कोच में नोरूम की स्थिति है। जिन ट्रेनों में नोरूम नहीं है। उनमें वेटिंग लिस्ट 150 के पार है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि भीड़ को देखते हुए ट्रेनों का प्रबंधन किया जा रहा है।



कार्रवाई के डर से शौचालय और सीट के नीचे छिपे यात्री रेलवे टीम ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन में विशेष जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के डर से कई यात्री ट्रेनों के शौचालय में जाकर छिप गए तो कुछ सीट के नीचे घुस गए। टीम ने बेटिकट यात्री को दौड़ाकर भी पकड़ा। 570 यात्रियों से 3.17 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

कार्रवाई के डर यात्री भागने लगे

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से हर दिन 300 ट्रेनें गुजरती हैं। 25 हजार यात्री सफर करते हैं। रेलवे द्वारा यात्रियों से टिकट लेकर यात्रा करने की अपील की जाती है। डीआरएम गगन गोयल के आदेश पर वाणिज्य विभाग की टीम ने जांच अभियान चलाया। बिना टिकट/अनियमित यात्रा/बिना बुक सामान ले जाने वाले और रेल परिसर में गंदगी फैलाने वाले यात्रियों पर कार्रवाई की गई। इससे यात्रियों में खलबली मच गई। कार्रवाई के डर यात्री भागने लगे। आरपीएफ सिपाहियों ने किसी तरीके से यात्रियों को पकड़ा। जांच अभियान में 240 बिना टिकट यात्रियों से 172320 रुपये, 300 अनियमित यात्रियों से 145650 रुपये का जुर्माना वसूला गया।