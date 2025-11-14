20 नवंबर तक नहीं हटा अतिक्रमण तो निगम करेगा बड़ी कार्रवाई, कबाड़ की दुकानों को हटाने के निर्देश

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम की प्रवर्तन टीम गुरुवार को विभव नगर के लच्छीपुरा रोड पर पहुंची। यहां सड़क किनारे टिनशेड लगाकर कबाड़ की दुकानों को हटाने की चेतावनी दी और 20 नवंबर तक दुकानें हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही निगम की प्रवर्तन टीम ने अभियान चलाकर जुर्माना वसूला।

नगर निगम को शिकायत मिली थी कि विजय और हरी सिंह नाम के व्यक्तियों ने सड़क किनारे टिन शेड लगाकर कबाड़ की दुकानें खोल रखी है। दुकानों के बाहर फैला कबाड़ आवागमन में बाधा डाल रहा है। जोनल अधिकारी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों दुकानदारों पर कार्रवाई की। निगम प्रशासन ने दुकानदारों को 20 नवंबर तक दुकानें स्वयं हटाने की चेतावनी दी है।