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आगरा में Google बताएगा सड़क पर खतरा, हादसों पर लगाम लगाने के लिए नया 'डिजिटल मॉडल'

By Amit Dixit Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Wed, 02 Sep 2026 07:48 AM (IST)

आगरा में सड़क हादसों को कम करने के लिए एक नया डिजिटल मॉडल अपनाया गया है, जिसमें 208 दुर्घटना संभावित ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. 208 दुर्घटना संभावित क्षेत्र गूगल मैप पर साझा।

  2. चालकों को 500 मीटर पहले मोबाइल पर अलर्ट।

  3. 50 से अधिक चालान वाले वाहन होंगे ब्लैकलिस्ट।

जागरण संवाददाता, आगरा। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को गति देने के लिए पुलिस-प्रशासन हर कदम उठा रहा है। हादसे रोकने के लिए नया डिजिटल माडल अपनाया गया है। जिले के 208 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को गूगल मैप पर साझा किया गया है। इससे 500 मीटर पूर्व चालकों के मोबाइल पर अलर्ट का मैसेज आएगा। दृश्य संकेत के साथ आवाज के माध्यम से भी सावधान किया जा सकता है।

वहीं 50 से अधिक लंबित चालान वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। नो हेलमेट, नो फ्यूल नीति को प्रभावी किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।

गूगल मैप पर साझा किए गए क्षेत्र, 500 मीटर पूर्व चालकों के मोबाइल पर अलर्ट का आएगा मैसेज

डीएम मनीष बंसल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सड़क हादसों में 15.4 प्रतिशत, ट्रैफिक कंजेशन में 37.1 प्रतिशत की कमी आई है। ब्लैक स्पॉट 44 से घटकर 33 हो गए हैं। 208 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की जानकारी गूगल मैप में साझा की गई है। इससे 500 मीटर पूर्व वाहन चालक को गति नियंत्रित करने और अतिरिक्त सावधानी बरतने का अवसर का अलर्ट मोबाइल पर मिलेगा।

नो हेलमेट, नो फ्यूल नीति होगी प्रभावी

प्रदेश में डीजीपी राजीव कृष्ण के आदेश पर सड़क हादसों एवं ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी लाने के लिए चलाए जा रहे रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन अभियान को आगरा में जिला सड़क सुरक्षा समिति की कार्ययोजना से प्रभावी रूप से जोड़ा गया है। एमजी रोड, फतेहाबाद रोड सहित आठ मार्गों को चिन्हित कर वाहनों के आवागमन, गति एवं जाम की स्थिति का अध्ययन किया गया। गूगल के माध्यम से प्राप्त यातायात डाटा का उपयोग पुलिस बल की ड्यूटी आवश्यकता के अनुरूप लगाने, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में किया गया।

50 से अधिक लंबित चालान वाले वाहनों होंगे ब्लैकलिस्ट

डीएम ने 50 से अधिक लंबित चालान वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। ऐसे वाहनों के स्वामियों को नोटिस देने के लिए कहा गया। प्रवर्तन योग्य मामलों में परिवहन विभाग को आवश्यक फोटो उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

15 दिनों में सुधरेंगी पांच सबसे खराब सड़कें 

बैठक में डीएम ने सड़कों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई। नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से सवाल जवाब किया। डीएम ने कहा कि पांच सबसे अधिक खराब सड़कों की मरम्मत 15 दिनों में पूरी कर ली जाए। सड़कों की जांच कराई जाएगी। बाकी खराब सड़कों के सुधार का कार्य 15 दिनों में किया जाएगा। निर्धारित समय में सुधार न होने पर संबंधित सड़क निर्माण या अनुरक्षण एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

अगली बैठक में देनी होगी रिपोर्ट

प्रत्येक सड़क की जिम्मेदार एजेंसी की स्पष्ट पहचान के लिए सड़क के प्रारंभिक बिंदु पर संबंधित एजेंसी का नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर कराए गए सुधार कार्यों का पुनः परीक्षण एवं ऑडिट कराने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए गए। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य जिला मार्गों पर बढ़ती दुर्घटनाओं एवं मृत्यु दर को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को मार्गवार दुर्घटना विश्लेषण रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

ओवर लोड वाहनों की सूचना देने में लापरवाही

बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि न्यू दक्षिणी बाईपास स्थित रायभा टोल प्लाजा, फतेहाबाद स्थित आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा द्वारा ओवरलोड वाहनों की सूचना समय पर नहीं दी जा रही है। इस पर डीएम ने नाराजगी जताई। दोनों टोल प्लाजा के प्रबंधकों को अगली बैठक में आंकड़ों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए।

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यह भी जारी किए दिशा निर्देश

  • अतिक्रमण एवं यातायात जाम की समस्या को लेकर थाना एवं चौकी प्रभारियों की जिम्मेदारी निर्धारित तय की गई है। अतिक्रमण हटाने एवं जाम नियंत्रण की कार्रवाई केवल औपचारिक अभियान न होकर नियमित एवं सतत प्रक्रिया के रूप में संचालित की जाए
  • स्कूल वाहनों एवं एम्बुलेंस व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। परमिट या फिटनेस समाप्त हो चुके स्कूल वाहनों का संचालन कराने वाले विद्यालयों को नोटिस देने पर जोर दिया गया
  • सभी विद्यालयों को वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। इसके लिए नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए गए हैं
  • जिले में 108 एंबुलेंस की संख्या बढ़ाने, उनके रिस्पांस टाइम में सुधार के लिए भी कहा गया
  • सड़क सुरक्षा अभियान में परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के बीच बेहतर समन्वय को विशेष महत्व दिया जा रहा है
  • दुर्घटना के आंकड़ों का विश्लेषण, क्रिटिकल क्रैश लोकेशन की पहचान, ब्लैक स्पाट सुधार, प्रवर्तन, ओवरलोडिंग एवं यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए कहा गया

पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी से जुलाई के मध्य सड़क दुर्घटनाएं 865 से घटकर 732 रह गईं। दुर्घटनाओं में 133 की कमी के साथ 15.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। इसी अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या 459 से घटकर 430, घायलों की संख्या 771 से घटकर 617 हो गई। मृतकों में 29, घायलों में 154 की कमी दर्ज की गई है।

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