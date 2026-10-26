आगरा में NCTE का राष्ट्रीय सम्मेलन: 'समर्थ शिक्षक-सशक्त भारत' थीम पर NEP 2020 को मिलेगा बढ़ावा
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) 27-28 अक्टूबर 2026 को आगरा में 'समर्थ शिक्षक - सशक्त भारत' विषय पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय ...और पढ़ें
HighLights
NCTE का दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आगरा में 27-28 अक्टूबर 2026 को।
'समर्थ शिक्षक - सशक्त भारत' थीम पर NEP 2020 के उद्देश्य।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी उद्घाटन, 'पुष्टि' और 'मित्र' पर जोर।
डिजिटल टीम, आगरा/नई दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के उद्देश्यों को गति देने और अध्यापकों के व्यावसायिक कौशल को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा 27 और 28 अक्तूबर, 2026 को आगरा में दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जा रहा है।
राज्यपाल करेंगी उद्घाटन, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का होगा वीडियो संदेश
उत्तरी राज्यों के क्षमता निर्माण और संस्थागत मार्गदर्शन पर जोर
शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक: अध्यापकों की दक्षताओं के विकास, मूल्यांकन और डिजिटल ऑनबोर्डिंग के लिए स्पष्ट मानक स्थापित करना।
राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन: अनुभवी मेंटर्स के माध्यम से शिक्षकों को सहकर्मी शिक्षण और निरंतर संस्थागत मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।