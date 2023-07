Agra News: छेड़छाड़ के विरोध में अभाविप की सदस्य छात्रा को दबंग ने लाल घूंसों से पीटा, आरोपित हुआ फरार

Agra News In Hindi अवधपुरी की घटना संगठन के कार्यक्रम में शामिल होकर घर आ रही थी। इंटरनेट मीडिया में वीड़िया प्रसारित कार्यकर्ताओं ने थाना घेरा। करीब दो घंटे तक थाने पर हंगामा चला। पुलिस ने संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत कर उन्हें समझाया गया। बताया कि लोटन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वंशी की तलाश जारी है। इसके बाद पदाधिकारी शांत हुए।

Agra News: छेड़छाड़ के विरोध में अभाविप की सदस्य को दबंग ने गली में गिराकर पीटा

आगरा, जागरण संवाददाता। आगरा की अवधपुरी चौकी में रविवार को दुस्साहसिक घटना हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी छात्रा से दबंग ने छेड़छाड की। विरोध करने पर उसे गली में गिरा लात और घूंसों से पीटा गया। इंटरनेट मीडिया में वीडियो प्रसारित हो गया। छात्रा से मारपीट पर भड़के पदाधिकारियों ने जगदीशपुरा थाने का घेराव कर लिया। करीब दो घंटे हंगामा चला। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर अभियोग दर्ज कर आरोपित के पिता को पकड़ लिया। मुख्य आरोपित की शीघ्र गिरफ्तारी के आश्वासन पर लाेग शांत हुए। एबीवीपी का था कार्यक्रम रविवार को नेमीनाथ कालेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदर का राष्ट्रीय छात्र दिवस पर कार्यक्रम था। छात्रा उसमें शामिल होकर घर आ रही थी। गली में रहने वाले दबंग वंशी ने छात्रा से छेड़छाड़ कर दी। विरोध करने पर आरोपित ने छात्रा से मारपीट शुरु कर दी। उसे गली में गिराकर लात-घूंसों से पीटा। गली में मौजूद लोगों ने आरोपित वंशी का विरोध किया। आरोपित की दबंगई के चलते किसी का उसके पास जाने का साहस नहीं हुआ। लोगों ने वीडियो किया वायरल कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बना उसे इंटरनेट मीडिया में प्रसारित कर दिया। मामला संज्ञान में आने पर पुलिस सक्रिय हो गई। इधर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों को पता चला तो उनमें आक्रोश फैल गया। उन्होंने थाने का घेराव कर लिया। आरोपित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। एसीपी लोहामंडी दीक्षा सिंह मौके पर पहुंच गईं। पीड़िता की तहरीर पर वंशी और उसके पिता लोटन सिंह के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया। पांच दिन पहले युवती ने की थी आत्महत्या अवधपुरी इलाके में चार जुलाई को युवती ने छेड़छाड़ के अभियोग में साढ़े चार महीने तक कार्रवाई न होने से क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली थी।जनवरी में हुई छेड़छाड़ की घटना का अभियोग फरवरी में लिखा गया था। विवेचक ने युवती के बयान तक दर्ज नहीं किए थे। इससे अवसाद और दहशत में आई युूवती ने अपनी जान दी थी। पुलिस आयुक्त ने लापरवाही बरतने पर चौकी प्रभारी काे लाइन हाजिर कर दिया था। चौकी पर अभी कोई तैनाती नहीं हुई है, पांच दिन में ही दूसरी बड़ी घटना हो गई।

Edited By: Abhishek Saxena