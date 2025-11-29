Agra Air Force Station: सायरन की आवाज और 5 मिनट सक्रिय हुईं टीमें, मॉक ड्रिल में दो आतंकी गिरफ्तार
आगरा वायुसेना स्टेशन में आतंकवादी विरोधी मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। पुलिस, प्रशासन और सीआईएसएफ की संयुक्त टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आतंकवादियों को पकड़ा। एक घंटे से अधिक चले इस अभ्यास में विभिन्न विभागों ने समन्वय के साथ काम किया। आपदा विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। यह माकड्रिल नियमित अभ्यासों का हिस्सा थी।
जागरण संवाददाता, आगरा। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है। आगरा वायुसेना स्टेशन में दो आतंकी घुस गए हैं। फौरन टास्क फोर्स को सक्रिय कर दो। कुछ इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रवार दोपहर पुलिस-प्रशासन सहित संयुक्त टीम के अधिकारियों के पास फोन पहुंचे। पुलिस-प्रशासन, फायर और सीआएसएफ की टीमें सक्रिय हो गईं। सायरन की आवाज सुनाई देने लगी और संयुक्त टीम पांच से 10 मिनट में सक्रिय हो गई। एक घंटे से अधिक तक अभियान चला और टीमों ने दो आतंकी को पकड़ लिया।
आतंकवादी विरोधी मॉकड्रिल में संयुक्त टीमों ने लिया भाग
आगरा वायुसेना स्टेशन सहित अन्य में नियमित अंतराल में मॉकड्रिल होती है। शुक्रवार दोपहर आतंकवादी विरोधी मॉकड्रिल हुई। इसमें पुलिस, प्रशासन, वायुसेना, सीआईएसएफ, स्वास्थ्य विभाग, फायर सहित अन्य विभागों की टीमों ने भाग लिया। एक घंटे से अधिक तक चली माकड्रिल में हर विभाग को किस तरीके से रेस्पांस करना है। उसकी क्या जिम्मेदारी है। इसे लेकर बेहतर तालमेल के साथ कार्य किया गया। मॉकड्रिल में आपदा विशेषज्ञ शिवम मिश्रा, डिप्टी सीएमओ सुरेंद्र मोहन सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।