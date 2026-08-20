जब एक साथ दिखीं दो 'विश्व सुंदरियां', तो फीका पड़ गया ताज; लोग बोले- यह है असली सुंदरता
मिस इंटरनेशनल 2025 कैटेलिना ड्यूक एब्र्यू और मिस इंटरनेशनल इंडिया रूश सिंधु ने बुधवार शाम आगरा में ताजमहल का दीदार किया। उन्होंने स्मारक की वास्तुकला की सराहना करते हुए इसे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रेम का वैश्विक प्रतीक बताया।
HighLights
मिस इंटरनेशनल कैटेलिना ड्यूक एब्र्यू ने ताजमहल का दीदार किया।
मिस इंटरनेशनल इंडिया रूश सिंधु ने भी सौंदर्य की प्रशंसा की।
दोनों ने ताजमहल को भारत की समृद्ध विरासत बताया।
जागरण संवाददाता, आगरा। वर्षा के बाद निखरी सुंदरता पर इतराता ताजमहल। सूर्यास्त से पूर्व आसमान में छाई हल्की लालिमा के बीच उमड़ते बादल। फुहारों के साथ यमुना किनारा की तरफ से आती ठंडी हवा। रूमानी माहौल में मिस इंटरनेशनल-2025 कैटेलिना ड्यूक एब्र्यू और मिस इंटरनेशनल इंडिया रूश सिंधु ने बुधवार शाम ताजमहल निहारा।
दर्शक कभी इंंडो-वेस्टर्न परिधानों में सजी अंतरराष्ट्रीय माडलों को देखते तो कभी ताजमहल के हुस्न को निहारने लगते। वह करीब डेढ़ घंटे तक स्मारक में रुकीं और ताजमहल को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रेम की वैश्विक पहचान बताया।
मिस इंटरनेशनल कैटेलिना ड्यूक एब्र्यू ने बुधवार शाम ताजमहल में मोहक अंदाज में फोटोशूट कराया।
सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की वास्तुकला और वर्षा में यमुना की खूबसूरती देख दोनों वाह ताज कह उठीं। मिस इंटरनेशनल ने कहा कि ताजमहल की वास्तुकला बेहद आकर्षक है। दुनिया में ऐसा दूसरा कोई स्मारक नहीं है।
मिस इंटरनेशनल इंडिया रूश सिंधु ने बुधवार शाम ताजमहल पहुंचीं।
राष्ट्रीय जनसंपर्क निदेशक सर्वेश कश्यप ने कहा कि मिस इंटरनेशनल और मिस इंटरनेशनल इंडिया एतिहासिक धरोहर की यादें अपने साथ लेकर रवाना हुईं।
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