जब एक साथ दिखीं दो 'विश्व सुंदरियां', तो फीका पड़ गया ताज; लोग बोले- यह है असली सुंदरता

जागरण संवाददाता, आगरा। वर्षा के बाद निखरी सुंदरता पर इतराता ताजमहल। सूर्यास्त से पूर्व आसमान में छाई हल्की लालिमा के बीच उमड़ते बादल। फुहारों के साथ यमुना किनारा की तरफ से आती ठंडी हवा। रूमानी माहौल में मिस इंटरनेशनल-2025 कैटेलिना ड्यूक एब्र्यू और मिस इंटरनेशनल इंडिया रूश सिंधु ने बुधवार शाम ताजमहल निहारा।

दर्शक कभी इंंडो-वेस्टर्न परिधानों में सजी अंतरराष्ट्रीय माडलों को देखते तो कभी ताजमहल के हुस्न को निहारने लगते। वह करीब डेढ़ घंटे तक स्मारक में रुकीं और ताजमहल को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रेम की वैश्विक पहचान बताया।

मिस इंटरनेशनल कैटेलिना ड्यूक एब्र्यू ने बुधवार शाम ताजमहल में मोहक अंदाज में फोटोशूट कराया। मिस इंटरनेशनल-2025 की विजेता कोलंबिया की कैटेलिना ड्यूक एब्र्यू और मिस इंटरनेशनल इंडिया नागपुर की रूश सिंधु बुधवार शाम 5:20 बजे ताजमहल पहुंचींं। स्मारक में प्रवेश करते ही दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो गईं। स्मारक की वास्तुकला, स्थापत्य कला और पच्चीकारी को करीब से देखा। सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की वास्तुकला और वर्षा में यमुना की खूबसूरती देख दोनों वाह ताज कह उठीं। मिस इंटरनेशनल ने कहा कि ताजमहल की वास्तुकला बेहद आकर्षक है। दुनिया में ऐसा दूसरा कोई स्मारक नहीं है।

मिस इंटरनेशनल इंडिया रूश सिंधु ने बुधवार शाम ताजमहल पहुंचीं। रूश सिंधु ने ताजमहल को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रेम की वैश्विक पहचान है। मिस यूनिवर्स इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक निखिल आनंद ने कहा कि ताजमहल दशकों से दुनियाभर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है।

राष्ट्रीय जनसंपर्क निदेशक सर्वेश कश्यप ने कहा कि मिस इंटरनेशनल और मिस इंटरनेशनल इंडिया एतिहासिक धरोहर की यादें अपने साथ लेकर रवाना हुईं।