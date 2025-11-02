मिस दिवा ब्यूटी क्वीन की 8 प्रतिभागियों में आगरा की अवनी को मिला जगह, फैशन हंट में छाई UP की बेटी 

जागरण संवाददाता, आगरा। दिवा ब्यूटी क्वीन की टाप आठ फाइनलिस्ट घोषित हो गई हैं। पूरे भारत से चुनी गईं आठ महिलाएं सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और दृढ़ता की मिसाल हैं। इसमें एक आगरा की गौरव अवनी को भी स्थान मिला है। इससे उनके परिवार में खुशी की लहर है।

सैकड़ों उम्मीदवारों में से टाप 50, फिर टाप 20 और अब अंतिम आठ तक पहुंचकर इन्होंने सभी प्रभावित किया है। यह प्रतियोगिता देश का सबसे बड़ा फैशन हंट है, जो अब ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रही है। फाइन में पहुंची आठों प्रतिभागी शहर और ग्रामीण क्षेत्र संबंध रखती हैं।