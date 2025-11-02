Language
    मिस दिवा ब्यूटी क्वीन की 8 प्रतिभागियों में आगरा की अवनी को मिला जगह, फैशन हंट में छाई UP की बेटी 

    By Sumit Kumar Dwivedi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:53 PM (IST)

    दिवा ब्यूटी क्वीन की टॉप 8 फाइनलिस्ट घोषित; आगरा की गौरव अवनी भी शामिल। पूरे भारत से चुनी गईं ये आठ महिलाएं सौंदर्य, बुद्धि और दृढ़ता की मिसाल। सैकड़ों में से टॉप 50, फिर 20 से चयनित; शहर-ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभागी। परिवार में खुशी, अब ग्रैंड फिनाले की तैयारी।    

    जागरण संवाददाता, आगरा। दिवा ब्यूटी क्वीन की टाप आठ फाइनलिस्ट घोषित हो गई हैं। पूरे भारत से चुनी गईं आठ महिलाएं सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और दृढ़ता की मिसाल हैं। इसमें एक आगरा की गौरव अवनी को भी स्थान मिला है। इससे उनके परिवार में खुशी की लहर है।

    सैकड़ों उम्मीदवारों में से टाप 50, फिर टाप 20 और अब अंतिम आठ तक पहुंचकर इन्होंने सभी प्रभावित किया है। यह प्रतियोगिता देश का सबसे बड़ा फैशन हंट है, जो अब ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रही है। फाइन में पहुंची आठों प्रतिभागी शहर और ग्रामीण क्षेत्र संबंध रखती हैं।

    इनमें दयालबाग स्थित राहुल नगर की अवनी गुप्ता भी शामिल हैं, जो स्थानीय कला और आत्मविश्वास से राष्ट्रीय मंच तक पहुंचीं। वे नृत्य, संगीत के साथ अन्य क्षेत्र में भी प्रतिभावान हैं। पिता नागेंद्र गुप्ता और पिता अलका गुप्ता ने बताया सभी चयनित महिलाएं सिर्फ सौंदर्य नहीं, बल्कि उद्देश्य और प्रेरणा की प्रतीक हैं।