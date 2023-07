Teen Talaq: 80 की उम्र में 75 साल की पत्नी से मांगा तीन तलाक, बीवी बोली, दूसरी महिलाओं पर खर्च करते हैं पेंशन

Agra News In Hindi Today अस्सी साल में तलाक की मांग को लेकर जब मामला परिवार परामर्श केंद्र में आया तो काउंसल भी हैरान रह गए। काउंसलर ने दोनों को समझाकर मामले में समझौता करा दिया। महिला का आराेप था कि पेंशन के रुपये पति दूसरी महिलाओं पर खर्च कर देता है और उन्हें एक भी रुपया नहीं देता है।

Agra News In Hindi: अस्सी साल में तलाक की मांग

आगरा, जागरण संवाददाता। परिवार परामर्श केंद्र में उम्र के ढलते पढ़ाव पर एक ऐसा दंपती अपनी परेशानी लेकर काउंसलर के पास पहुंचा, जिसने सभी काे अचंभित कर दिया। मामले की नाजुकता को देखते हुए काउसंलर ने दोनों में समझौता करा दिया। घरेलू नोकझोंक का मामला लेकर पहुंचा था बोदला क्षेत्र में राम नगर निवासी एक बुजुर्ग दंपति की घरेलू नोकझोंक परिवार परामर्श केंद्र तक पहुंची तो लोगों को हैरानी हुई। अस्सी वर्षीय बुजुर्ग पति और 75 वर्षीय पत्नी में पिछले कुछ समय से युवाओं की तरह से तू-तू, मैं-मैं हो रही है। बात तलाक तक पहुंच गई। काउसंलर के पास दंपती तलाक के लिए पहुंचे थे। पत्नी का आरोप था कि पति उसे अच्छी तरह से नहीं रखता, पेंशन मिलने के बाद भी उसका ध्यान नहीं रखता है, और दूसरी महिलाओं पर खर्चा करता है। व दंपती के हैं चार बच्चे हीं पति का कहना था कि पत्नी उसके साथ गाली-गलोज करती है। दंपती के चार बच्चे हैं, दो लड़कियां, व दो लड़के, पति कभी छोटे बेटे के पास रहता है तो कभी बड़े बेटे के पास। वहीं, पत्नी छोटे बेटे के पास रहती है। परामर्श केंद्र पर दूसरी बार आए इस मामले को काउंसलर डा. सतीश खिरवार ने संभाला और दंपति को समझाकर उनमें समझौता करा दिया। समझौते में यह तय हुआ कि पति पत्नी को खर्चा देगा और छोटे बेटे व पत्नी के साथ ही रहेगा।

