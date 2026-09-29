घरेलू एलपीजी कनेक्शन वालों के लिए जरूरी खबर, eKYC न कराने पर लेना पड़ेगा कॉमर्शियल सिलिंडर

जागरण संवाददाता, आगरा। एलपीजी उपभोक्ताओं को लापरवाही महंगी पड़ सकती है। जल्द ही ई-केवाइसी नहीं कराई तो सब्सिडी वाला सिलिंडर नहीं मिल सकेगा। कमर्शियल सिलिंडर से ही काम चलाना पड़ेगा। उनके लिए बुकिंग कराना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समय रहते शेष एलपीजी के उपभोक्ता ई-केवाईसी करा लें।

हो सकता है, इसके बाद यह मौका भी न मिले। जिले में एलपीजी कनेक्शन धारकों की संख्या लगभग 13 लाख 57 हजार है। इन्हें कई बार ई-केवाइसी कराए जाने का मौका दिया गया है। इस बार और मौका मिलना मुश्किल है। अभी 85 हजार से लेकर एक लाख कनेक्शन धारक ऐसे हैं, जिन्होंने ई-केवाइसी नहीं कराई है।

उन्हें केवल 30 सितंबर तक का ही मौका दिया गया है। समय सीमा के अनुसार एक अक्टूबर से शेष उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाला सिलिंडर नहीं मिल सकेगा। उन्हें बाजार से कमर्शियल सिलिंडर ही खरीदना पड़ेगा। ई-केवाईसी कराए जाने वालों की संख्या इन दिनों प्रतिदिन पांच से छह ही रह गई है।