डीजे की तेज आवाज बन सकती है जानलेवा, ब्रुगाडा सिंड्रोम और LQTS पीड़ितों के लिए बड़ा खतरा

गर्भावस्था, प्रसव के साथ और प्रसूता को कोई अनुवांशिक बीमारी नहीं है तो तेज आवाज से कार्डियक अरेस्ट का खतरा नहीं होता है। मगर, ज्यादा देर तक तेज आवाज में नहीं रहना चाहिए। गर्भवती को 30 से 50 डेसिबल की आवाज में संगीत सुनना चाहिए।

डा. रिचा सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ एसएन मेडिकल कालेज एवं अस्पताल





ब्रुगाडा सिंड्रोम से पीड़ित मरीजों में तेज आवाज और तेज बुखार में दिल की धड़कन अनियंत्रित होने से कार्डियक अरेस्ट पड़ सकता है। इसी तरह से एलक्यूटीएस टाइप टू में तेज आवाज और अचानक से किसी बात से सदमा लगने से कार्डियक अरेस्ट की आशंका रहती है। सामान्य लोगों में तेज आवाज से कोई खतरा नहीं होता है।

डा. सौरभ नागर, हृदय रोग विशेषज्ञ एसएन मेडिकल कालेज एवं अस्पताल