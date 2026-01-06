Language
    तेंदुए की दहशत पहुंची अब फतेहाबाद क्षेत्र के गांव में, घर से नहीं निकल रहे ग्रामीण; वन विभाग ने बढ़ाई गश्त

    By Munna Lal Sharma Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:25 PM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर।

    संसू, जागरण-फतेहाबाद (आगरा)। फतेहाबाद के गांव शायका पुरा क्षेत्र के जंगल में तेंदुए की मौजूदगी की चर्चाएं चल रही हैं। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। बीते कुछ दिनों से तेंदुए को उसके दो शावकों के साथ देखे जाने की सूचना के बाद वन विभाग सतर्क हो गया है। एहतियात के तौर पर वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

    हालांकि, तेंदुए और उसके बच्चों को पकड़ने के लिए अभी तक वन विभाग द्वारा पिंजड़े नहीं लगवाए गए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में असमंजस और चिंता बनी हुई है। लोगों का कहना है कि रात के समय आवाजाही में डर लग रहा है और खेतों की ओर जाने से ग्रामीण कतरा रहे हैं। इस संबंध में वन क्षेत्राधिकारी विशाल सिंह राठौर ने बताया कि तेंदुआ जंगल के भीतर अपने दोनों बच्चों के साथ रह रहा है।

    अब तक किसी भी व्यक्ति पर तेंदुए द्वारा हमला नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए पिंजड़े लगवाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और हालात पर पूरी नजर रखी जा रही है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे रात के समय अकेले जंगल या उसके आसपास न जाएं।

    किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल विभाग को दें। बावजूद इसके, क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय व्याप्त है और लोग जल्द ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।