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कंगना रनौत पर आगरा में एक और मामला: 'गटर जेनरेशन' टिप्पणी पर कोर्ट में सुनवाई

By Ali Abbas Edited By: Prateek Gupta
Updated: Thu, 20 Aug 2026 08:05 PM (IST)

कंगना रनौत के खिलाफ आगरा की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में 'गटर जेनरेशन' टिप्पणी मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। यह वाद पेपर लीक के विरोध में धरना देने वाले छात्रों को अपमानित करने के आरोप में दायर किया गया है।

फिल्म अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत।

फिल्म अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत।

HighLights

  1. कंगना पर 'गटर जेनरेशन' टिप्पणी मामले में सुनवाई

  2. पेपर लीक विरोध छात्रों को अपमानित करने का आरोप

जागरण संवाददाता, आगरा। कंगना रनौत के खिलाफ जंतर-मंतर पर पेपर लीक के विरोध में धरना देने वाले छात्रों को 'गटर जेनरेशन' कहने और उनके अभिभावकों का अपमान करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। यह वाद राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा द्वारा 11 अगस्त 2026 को दायर किया गया था।

हजारों छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र की मांग को लेकर धरना दिया था। 20 जुलाई 2026 को पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे कई छात्र घायल हुए। कंगना ने 27 जुलाई को बयान दिया था कि वहां की स्थिति देखकर उन्हें उबकाई आती है और छात्रों की परवरिश पर सवाल उठाए थे। इस बयान के खिलाफ अधिवक्ता ने कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया है

इससे पहले आगरा की अदालत में कंगना रनौत पर एक और केस चल रहा है। किसान आंदोलन के दौरान कंगना के बयान को लेकर यह वाद भी वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने ही दायर कर रखा है। 