किसानों पर टिप्पणी मामले में कंगना रनौत के खिलाफ आगरा कोर्ट में हुई सुनवाई, 16 दिसंबर को आ सकता है फैसला

जागरण संवाददाता, आगरा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ दायर परिवाद में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस की और तर्क दिए। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह ने मामले की अगली सुनवाई को 16 दिसंबर नियत की है। वहीं नियत दिनांक पर आदेश आ सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि सांसद ने 26 अगस्त 2024 को अपने बयान में किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी की। जिससे उनकी और लाखों किसानों की भावनाएं आहत हुईं।

महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। अधीनस्थ न्यायालय ने 6 मई 2025 को परिवाद खारिज कर दिया था। वादी अधिवक्ता ने आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन किया था। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट लोकेश कुमार ने रिवीजन याचिका को स्वीकार करने के आदेश दिए।