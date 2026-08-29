रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज: इंदौर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस का संचालन नवंबर तक बढ़ा, नौ अन्य ट्रेनों को भी मिली राहत

जागरण संवाददाता, आगरा। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने नौ ट्रेनों के संचालन की अवधि में विस्तार किया है। इंदौर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस चार सितंबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को चलेगी। अभी तक इस ट्रेन का संचालन 30 अगस्त तक तय था। हजरत निजामुद्दीन-इंदौर एक्सप्रेस का संचालन 31 अगस्त तक होना था। अब यह ट्रेन पांच सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार और सोमवार को चलेगी।

सप्ताह में शुक्रवार और रविवार को होगा संचालन वडोदरा-मऊ एक्सप्रेस का संचालन 26 सितंबर तक होना था। अब ट्रेन तीन अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। इसी तरह से मऊ-वडोदरा एक्सप्रेस 27 सितंबर तक चलनी थी। अब यह चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को चलेगी। प्रतापनगर-लालकुआं एक्सप्रेस 27 सितंबर के बदले चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को चलेगी।