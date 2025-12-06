IndiGo Airlines: ट्रेन की तरह देरी से रवाना हो रहीं फ्लाइट, हैदराबाद जाने के लिए पौने दो घंटे करना पड़ा इंतजार

जागरण संवाददाता, आगरा। ट्रेन की तरह से फ्लाइट भी देरी से रवाना हो रही हैं। इंडिगो एयरलाइंस क्रू मेंबर की कमी के चलते शनिवार को भी खेरिया एयरपोर्ट से फ्लाइट देरी से रवाना हुई।

एयरपोर्ट पर रेलवे स्टेशन जैसा माहौल रहा, फ्लाइट के आने और रवाना होने के समय की जानकारी लेते रहे। हैदराबाद की फ्लाइट ने पौने दो घंटे देरी से उड़ान भरी, एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार में यात्री परेशान रहे।

खेरिया एयरपोर्ट से हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरू के लिए फ्लाइट हैं। इंडिगो क्रू मेंबर की कमी के चलते फ्लाइट देरी से उड़ान भर रही है, शुक्रवार को बेंगलुरू फ्लाइट रद कर दी गई थी इससे यात्री परेशान रहे थे।

आगरा से हैदराबाद जाने वाली वाली फ्लाइट एक घंटा 47 मिनट देरी से रवाना हुई। एक घंटा 21 मिनट देरी से हैदराबाद पहुंची। आगरा से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट एक घंटा 22 मिनट देरी से रवाना हुई और बेंगलुरु 53 मिनट देरी से पहुंची।