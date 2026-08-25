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फर्स्ट क्लास में चूहे ने काटी बुजुर्ग यात्री की नाक, आगरा में जाकर मिला इलाज; X पर शिकायत

By Amit Dixit Edited By: Prateek Gupta
Updated: Tue, 25 Aug 2026 12:59 PM (IST)

ऊना हिमाचल-इंदौर एक्सप्रेस के एसी कोच में सो रहे एक बुजुर्ग यात्री की नाक चूहे ने काट ली, जिसके बाद उन्हें चार घंटे बाद आगरा कैंट स्टेशन पर प्राथमिक उ ...और पढ़ें

AI जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर।

AI जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर।

जेएनएन, आगरा। ऊना हिमाचल-इंदौर एक्सप्रेस के एसी कोच में सो रहे बुजुर्ग यात्री की नाक में चूहे ने काट दिया। शिकायत के चार घंटे के बाद यात्री को चिकित्सा सहायता नहीं मिली। रेलवे स्टाफ को जिस तरीके से ठोस कदम उठाना चाहिए था। वह नहीं उठाया गया। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के ट्रेन के पहुंचने पर यात्री को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया।

यात्री ने इस घटना की शिकायत रेल मंत्री से एक्स पर की है। इस दौरान परिवार चूहे के डर से रातभर केबिन की लाइट जलाकर बैठा रहा। यह घटना 22 अगस्त की रात की है। ऊना हिमाचल-इंदौर एक्सप्रेस के एसी कोच प्रथम में विजय करण अपने 80 वर्षीय पिता, पत्नी और दो माह की बेटी के साथ चंडीगढ़ से इंदौर आ रहे थे। उनके पिता एचपी करण सीआइएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।

बीते शनिवार शाम साढ़े चार बजे वह परिवार के साथ ट्रेन में सवार हुए। उनकी बर्थ फर्स्ट एसी क्लास में कोच एच-1 के ए केबिन में दो, तीन और चार नंबर थी। विजय ने बताया कि रात 10 बजे जब सो रहे थे, तभी उनके पिता एचपी करण अचानक चीखे। उन्होंने कहा कि उनकी नाक में चूहे ने काट लिया है। तुरंत लाइट जलाकर देखा तो पिता की नाक से खून बह रहा था

उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत अटेंडेंट से की लेकिन उसने कुछ नहीं किया। सभी सहायता का इंतजार करते रहे। रेलवे में लापरवाही की हद को इस बात से समझा जा सकता है कि 10 बजे जब घटना हुई तब ट्रेन दिल्ली के करीब थी।

शिकायत के बाद ट्रेन 10.33 बजे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंची और 11 बजे तक रुकी। 11.26 बजे फरीदाबाद और 12.48 बजे मथुरा पहुंची, लेकिन इस बीच कहीं कोई मेडिकल सहायता नहीं मिल पाई। इसके बाद रात 1.55 बजे जब ट्रेन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची तो यहां मेडिकल स्टाफ आया। उसने घाव साफ कर पट्टी की और दवा दी। इसकी शिकायत रेल मंत्री से एक्स पर की गई है।

- शिकायत एक्स पोस्ट पर किए जाने के बाद मामले की जानकारी मिली। यात्री को ट्रेन में प्राथमिक उपचार दिया था। ट्रेन के रवाना होने से पहले उसमें तय नियमों के अनुसार चूहारोधी उपाय किए गए थे। यह संभव है कि रास्ते में कहीं कोच का दरवाजा खुला रहने से चूहा घुस गया हो।

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- मुकेश कुमार, जनसंपर्क अधिकारी, पश्चिम रेलवे, रतलाम मंडल