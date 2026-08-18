Indian Railway News: लंबी दूरी की ज्यादातर ट्रेनों में सीट की न रखें उम्मीद, राखी के त्योहार पर फुल

जागरण संवाददाता, आगरा। अगर आप अक्टूबर में यात्रा करने जा रहे हैं। अभी तक ट्रेन की टिकट बुक नहीं कराई है तो देर न करें। लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों में सीट उपलब्ध नहीं है। सबसे अधिक वेटिंग एसी द्वितीय, तृतीय, इकोनामी और स्लीपर कोच में है। एसी प्रथम में वेटिंग पांच के आसपास है। यात्रियों की तेजी से बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने स्पेशल ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव मांगा है।

ट्रेनों में एक से दो कोच बढ़ सकते हैं। आगरा रेल मंडल से हर दिन एक लाख यात्री सफर करते हैं। इसमें कैंट रेलवे स्टेशन से 26 हजार, मथुरा से 25 हजार और आगरा फोर्ट से 22 हजार यात्री शामिल हैं। अगर टिकटों की बुकिंग की बात की जाए तो कैंट और मथुरा जंक्शन सबसे आगे हैं। दोनों स्टेशनों में 20 हजार टिकटों की बुकिंग होती है। सितंबर और अक्टूबर के लिए लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग चल रही है।

एसी प्रथम में वेटिंग पांच 10 तक है। एसी द्वितीय में 30 से 40, एसी तृतीय में 40 से 50, इकोनामी क्लास में 55 से 65, स्लीपर क्लास में 80 से 90 के मध्य वेटिंग चल रही है। लंबी दूरी की ट्रेनों में तत्काल टिकट भी मुश्किल से मिल रही है। इसमें भी एक से लेकर 10 तक की वेटिंग रहती है। रेलवे हेल्प लाइन में हर दिन 400 से अधिक शिकायतें पहुंचती हैं जिसमें सीट न मिलने की 150 शिकायतें होती हैं।

यात्री केसी गर्ग ने बताया कि जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस में एक अक्टूबर की स्लीपर क्लास में तीन टिकट की बुकिंग कराई। वेटिंग 50 से अधिक की है। यात्री नरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि 28 सितंबर को आगरा से अहमदाबाद जाना है। एसी तृतीय में वेटिंग 45 चल रही है।