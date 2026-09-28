क्रिकेटर दीपक चाहर के तीन बैट चोरी, बोले...बस लौटा दो; चोर को कीमत भी देने को तैयार

जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर के तीन प्लेयर एडिशन बैट अरतौनी स्थित चाहर डावर ग्राउंड से चोरी हो गए हैं। घटना के बाद दीपक ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर चोर से बैट वापस करने की अपील की है।

दीपक के अनुसार तीनों बैट की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये है। उन्होंने कहा चोर को शायद इनकी असली कीमत का अंदाजा नहीं है। वीडियो में उन्होंने कहा अगर बैट वापस किए गए तो वह पैसे देने को तैयार हैं। यह भी कहा कि चोर इन्हें बेच देगा या टेनिस बाॅल से खेल लेगा, जबकि यदि चोर राशि मांगता तो वे खुद पैसे दे देते।

दीपक ने कहा चोर के लिए तीन विकल्प हैं पुलिस में शिकायत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार अथवा भगवान से प्रार्थना कि चोर को समझ आए और बैट लौट आएं। अपील है कि बैट वापस कर दिए जाएं। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।