स्वतंत्रता दिवस पर BSNL का ऑफर, सिर्फ एक रुपये में 4G सिम, मिलेंगी अनलिमिटेड कॉल्स और डेटा

जागरण संवाददाता, आगरा। बीएसएनएल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने ग्राहकों के लिए एक विशेष ऑफर लांच किया है। कंपनी ‘फ्रीडम प्लान 2.0’ लेकर आई है, जिसके तहत नए कनेक्शन और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) ग्राहकों को स्वदेशी तकनीक वाली 4जी सिम एक रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है।

इस प्लान में अनलिमिटेड वायस काॅल, प्रतिदिन 100 एसएमएस और एक जीबी हाई स्पीड डेटा की सुविधा शामिल है। यह ऑफर 12 अगस्त से 12 सितंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त, होम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए भी राहत दी गई है। फाइबर सुपर प्लस ओटीटी प्लान का मासिक शुल्क 1199 रुपये से घटाकर 1111 रुपये कर दिया गया है, जिससे हर महीने 88 रुपये की बचत होगी।

इस प्लान में 200 एमबीपीएस स्पीड, 5000 जीबी डेटा, पूरे दिन अनलिमिटेड कालिंग, ड्यूल बैंड वाईफाई और 27 ओटीटी सेवाएं शामिल हैं। जिओ हाॅटस्टार, सोनीलिव, जी5 और लायंसगेट प्ले जैसे कई प्लेटफार्म मुफ्त में उपलब्ध होंगे। यह ऑफर छह महीने तक रहेगा।

बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक श्याम सिंह ने बताया कि बीएसएनएल भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। एक रुपये वाली 4जी सिम, सस्ता फाइबर प्लान और सैटेलाइट सेवा इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। नेटवर्क रहित क्षेत्रों के लिए सैटेलाइट फोन दूरदराज और नेटवर्क रहित क्षेत्रों के लिए सैटेलाइट फोन सेवा भी उपलब्ध है, जिसका शुल्क सभी करों सहित एक लाख 34 हजार 166 रुपये है। इस सेवा के माध्यम से सीधे सैटेलाइट के जरिए काॅल और एसएमएस किए जा सकते हैं।

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