    प्लॉट और फ्लैट में निवेश करने वालों की कुंडली खंगाल रहा Income Tax, 5000 करोड़ के बैनामों की देखी जाएगी डिटेल

    By Nirlosh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:37 PM (IST)

    आयकर विभाग ने आगरा में संपत्ति (भूखंड, आवास, फ्लैट) में निवेश करने वालों की जांच शुरू की है। सदर तहसील के उपनिबंधक कार्यालय में ₹5000 करोड़ के बैनामों ...और पढ़ें

    संजय प्लेस स्थित आयकर भवन।

    जागरण संवाददाता, आगरा। आयकर विभाग ने संपत्ति (भूखंड, आवास, फ्लैट) में निवेश करने वालों की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है। उसके निशाने पर बैनामों की जानकारी छुपा रहे उपनिबंधकों के कार्यालय हैं। विभागीय टीम ने मंगलवार को सदर तहसील में उपनिबंधक पंचम के कार्यालय में जांच की।

    पांच हजार करोड़ रुपये के बैनामों की जानकारी विभाग को नहीं दिए जाने का अनुमान जताया जा रहा है। विभाग के हाथ कई ऐसे बैनामे लगे हैं, जिनमें पैन नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है। बैनामों में बड़ी मात्रा में नकद लेन-देन भी किया गया है। टीम जांच के लिए रिकार्ड अपने साथ लेकर आई है। उपनिबंधक को भी रिकार्ड उपलब्ध कराने को कहा गया है।

    आयकर विभाग की टीम मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे सदर तहसील स्थित उपनिबंधक पंचम संजीव सक्सेना के कार्यालय पहुंची। टीम ने कार्यालय पहुंचते ही बैनामों से संबंधित रिकार्ड कब्जे में ले लिया। विभाग को 30 लाख रुपये से अधिक के बैनामों की जानकारी देना अनिवार्य है। बैनामों में पैन नंबर का उल्लेख भी किया जाना चाहिए।

    इसके साथ ही 20 हजार रुपये से अधिक का लेन-देन बैनामे में नहीं किया जा सकता है। इसका पालन उपनिबंधकों के कार्यालय में नहीं किया जा रहा है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से लेकर 2025 के अंत तक हुए बैनामों का रिकार्ड खंगाला। विभागीय अधिकारी छह बजे तक जांच में जुटे रहे। सरसरी तौर पर की गई जांच में आयकर विभाग को कई ऐसे बैनामे मिले, जिनमें बड़ा नकद लेन-देन हुआ।

    कई बैनामे ऐसे भी मिले, जिनमें पैन नंबर का उल्लेख नहीं था। विभागीय अधिकारियों का अनुमान है कि करीब पांच हजार करोड़ रुपये के बैनामों की जानकारी विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई है। उपनिबंधक कार्यालयों से छिट-पुट जानकारी देकर बड़ी जानकारी छुपाई जा रही है। टीम अपने साथ उपनिबंधक कार्यालय से जांच को बैनामों का रिकार्ड लेकर आई है।

    उपनिबंधक को शेष रिकार्ड उपलब्ध कराने को कहा गया है। जांच टीम में आयकर अधिकारी वरुण गोयल, आयकर निरीक्षक संतोष केसरी, शुभम जायसवाल, कार्यालय अधीक्षक राजकुमार सोनी, कर सहायक प्रखर दीक्षित शामिल थे।

     

    पूर्व में की गई जांच पर मांगी रिपोर्ट

    आयकर विभाग की टीम ने इससे पूर्व उपनिबंधक किरावली तहसील और उपनिबंधक द्वितीय सदर तहसील के कार्यालय में जांच की थी। टीम ने कब्जे में लिए रिकार्ड के बाद दोनों उपनिबंधकों से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग कार्रवाई करेगा।