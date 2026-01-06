Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Income Tax Raid: आयकर विभाग की आगरा में दो बड़ी कंपनी पर कार्रवाई, दिल्ली से आईं टीमें

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 12:53 PM (IST)

    आयकर विभाग ने आगरा के नुनिहाई स्थित रोमसंस और अशोका न्यूलैंड कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली से आई टीमों ने इन प्रतिष्ठानों पर जांच शुरू की है ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। आयकर विभाग ने नुनिहाई स्थित रोमसंस और अशोका न्यूलैंड पर कार्रवाई की है। दिल्ली से आई टीमें दोनों जगह जांच के लिए पहुंची हैं।

    स्थानीय अधिकारी व कर्मचारी जांच में शामिल नहीं हैं। आत्माराम मोटर्स के यहां भी कार्रवाई की सूचना है। इसे कन्फर्म किया जा रहा है।