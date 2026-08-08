सूटकेस में मानव अंग, चेन्नई की लोकल ट्रेन से लाया गया था स्टेशन तक, सीसीटीवी से मिले अहम सुराग

जागरण संवाददाता, आगरा। तमिलनाडु एक्सप्रेस के साधारण कोच में बुधवार सुबह लाल रंग के बैग में मिले मानव अंग की जांच शुरू हो गइ है। शुक्रवार दोपहर जीआरपी कैंट की टीम चेन्नई पहुंची। चेन्नई आरपीएफ टीम के साथ एक घंटे तक बैठक की। टीम ने 45 सीसी कैमरों की फुटेज को देखा। इसमें पाया गया कि चेन्नई रेलवे स्टेशन में एक संदिग्ध व्यक्ति लोकल ट्रेन से पहुंचा है।

जिसके हाथ में लाल रंग का बैग दिख रहा है। संदिग्ध व्यक्ति किस स्टेशन से ट्रेन में सवार हुआ है। इसकी जांच की जा रही है। जीआरपी टीम ने छह स्टेशनों की फुटेज को मंगाया है। टीम प्रत्येक स्टेशन जाएगी और फुटेज की जांच करेगी। कई अहम सुराग मिले हैं।

बुधवार सुबह कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर पहुंची तमिलनाडु एक्सप्रेस के साधारण कोच में लावारिस बैग मिला था। बैग में मानव अंग मिले थे। चेन्नई की स्लिप लगी हुई थी। जांच के लिए जीआरपी कैंट की विशेष टीम रवाना हो गई थी। यह टीम शुक्रवार दोपहर पहुंची और जांच शुरू कर दी। टीम ने सबसे पहले सीसी कैमरों की फुटेज को देखना शुरू किया।

आरपीएफ चेन्नई के एक अधिकारी ने 45 कैमरों की फुटेज को दिखाया। जांच में पाया गया कि चेन्नई रेलवे स्टेशन में संदिग्ध व्यक्ति लोकल ट्रेन से पहुंचा है। इसके बाद बैग लेकर प्लेटफार्म नंबर चार पर उतरा है। तमिलनाडु एक्सप्रेस की साधारण बोगी में बैग रखने के बाद वापस चला गया है।

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