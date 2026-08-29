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'हनुमान अंश' का बनेगा पार्ट-2: ब्रज की दिखेगी झलक, आगरा पहुंची टीम ने बताई प्लानिंग

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Sat, 29 Aug 2026 03:17 PM (IST)

कम बजट की फिल्म 'हनुमान अंश' ने 2 करोड़ में बनी होकर 12 करोड़ का कारोबार किया है। आगरा पहुंची ...और पढ़ें

मीडिया को जानकारी देते निर्देशक विशाल चतुर्वेदी (मध्य में), उनके दाएं अभिनेता शोभिनव सत्या, बाएं एसआरके माल के चेयरमैन सर्व कपूर, डायरेक्टर रोमित कपूर व अन्य। जागरण

मीडिया को जानकारी देते निर्देशक विशाल चतुर्वेदी (मध्य में), उनके दाएं अभिनेता शोभिनव सत्या, बाएं एसआरके माल के चेयरमैन सर्व कपूर, डायरेक्टर रोमित कपूर व अन्य। जागरण

HighLights

  1. फिल्म 'हनुमान अंश' ने 2 करोड़ में 12 करोड़ कमाए।

  2. पार्ट-2 में फिरोजाबाद से मथुरा तक ब्रज की झलक दिखेगी।

  3. निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने लिखी 'डिवाइन डिटूर' किताब।

जागरण संवाददाता, आगरा। कम बजट की फिल्म ‘हनुमान अंश’ करीब दो करोड़ में बनी, अब तक करीब 12 करोड़ का कारोबार कर चुकी है। शनिवार को सर्व मल्टीप्लेक्स पहुंचे अभिनेता शोभिनव सत्या और निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने कहा कि पार्ट-2 में नीम करौरी बाबा के जन्मस्थान फिरोजाबाद से आगरा होते हुए मथुरा तक ब्रज की झलक दिखेगी। बाबा का परिवार आगरा में ही पला-बढ़ा है।

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अभिनेता शोभिनव सत्या

अभिनेता ने कही ये बात

शोभिनव ने कहा, हम सब हनुमान जी की वानर सेना हैं। बाबा की शिक्षा जन-जन तक पहुंचानी है। सभी से प्रेम करो। सीतापुर के खेराबाद निवासी शोभिनव चाचा के देहांत के बाद मुंबई छोड़कर गांव लौटे थे, तभी फिल्म का आफर मिला। सेट पर मांस-मदिरा का सेवन नहीं हुआ।

निर्देशक विशाल चतुर्वेदी पहले डॉक्टर थे। दो दशक से नीम करौली बाबा की कहानी संजोए रखी, किताब डिवाइन डिटूर लिखी, उसी से फिल्म बनी। टाइटल इसलिए रखा गया क्योंकि मंदिर के आसपास लोग बाबा को इसी नाम से जानते हैं। यह पारंपरिक बायोग्राफी नहीं, भक्ति-सेवा-समर्पण की यात्रा है। संदेश साफ है सभी से प्रेम करो, सेवा करो, सबको खिलाओ और राम का स्मरण रखो। बड़ी बजट फिल्मों के मुकाबले इसमें दिखावा नहीं, सच्ची आस्था है।

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अभिनेता शोभिनव सत्या से मिलकर भावुक हुई दर्शक श्रद्धा। जागरण

दर्शक साक्षी हुईं भावुक

दर्शक साक्षी और श्रद्धा शुक्ला फिल्म देखकर भावुक हुईं। साक्षी ने कहा, फिल्म में चमत्कार नहीं, सेवा और प्रेम दिखा। दिल छू गया। मौके पर एसआरके मॉल से चेयरमैन सर्व कपूर, डायरेक्टर रोमित कपूर, कपिल शर्मा, पीएस गीत व अन्य लोग मौजूद रहे।

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