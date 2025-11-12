FSDA की कार्रवाई में मिलावट का पर्दाफाश: 25₹ के सपरेटा दूध में रिफाइंड और पामोलिन मिला कर बना रहे थे 'पनीर'

अली अब्बास, जागरण आगरा। आगरा में सपरेटा के दूध में रिफाइंड और पामोलिन मिला कर पनीर बनाया जा रहा था। ताजगंज के हज्जूपुरा में खाद्य विभाग की टीम ने पांच कुंतल मिलावटी पनीर पकड़ा है।

ताजगंज के हज्जूपुरा में नरेंद्र राठौड़ की दुकान पर छापा मारकर मिलावटी पनीर पकड़ा गया है। 25 रुपये लीटर सपरेटा दूध खरीदने के बाद उसमें पामोलिन और रिफाइंड मिलाकर मिश्रित पनीर बना रहे थे।

सैयां का रहने वाला सुनील कुमार पनीर लेकर आया था और कई और लोगों से भी नरेंद्र राठौड़ ने पनीर लिया। मंगलवार रात तीन बजे से बुधवार सुबह आठ बजे तक कार्रवाई चली। विभाग ने पांच कुंतल मिलावटी पनीर को मौके पर नष्ट कराया है। सुनील कुमार और नरेंद्र राठौड़ के फूड लाइसेंस निलंबित करने की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी है।