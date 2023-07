Agra News: सहेली को प्रेमी संग भगाया, केस दर्ज हुआ तो बौखलाई युवती ने आरोपित के घर किया हमला, पुलिस को पीटा

Agra Crime News In Hindi आगरा में एक अजब मामला सामने आया। सहेली को प्रेमी संग भगा दिया। जब स्वजन ने पड़ताल की तो पता लगा कि बेटी को भगाने में एक युवती ने मदद की है उन्होंने उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। जिसके बाद आरोपित ने पीड़िता के घर आकर मारपीट कर डाली और आग लगाने की धमकी दी।

Agra News: सहेली को प्रेमी संग भगाया, स्वजन और पुलिसकर्मियों को पीटा

