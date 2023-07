Agra News: बचपन के मित्र से 40 लाख ठगे, जलकल कर्मी ने मृतक आश्रित कोटे दिया फर्जी नियुक्ति पत्र, केस दर्ज

Agra News In Hindi जलकल कर्मी ने मृतक आश्रित कोटे में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर 40 लाख ठगे। आगरा के सदर थाने में दर्ज हुआ अभियोग। अधिकारियों में पहुंच बता मित्र समेत चार लोगों से 40 लाख रुपये ठगे। विभाग में जब नियुक्ति पत्र लेकर पहुंचे तब ठगी का पता लगा। तकादा करने पर बोले मकान बिकने पर देंगे रुपये।

Agra News: जलकल कर्मी ने मृतक आश्रित कोटे में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर 40 लाख ठगे

