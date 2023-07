आगरा-मथुरा में बाढ़ का बढ़ता खतरा, राैद्र रूप में यमुना, मथुरा में खतरे के निशान के 1.30 मीटर ऊपर

Flood Sityation In Agra And Mathura District News In Hindi आगरा और मथुरा में बाढ़ का खतरा और तेज हो गया है। मथुरा के दर्जनों गांवों में पानी घुसा है। बिजली और पानी का संकट मंडरा रहा है। वहीं आगरा में निचले स्थानों पर पानी भर रहा है। कैलाश मंदिर की गलियों में यमुना का पानी भर गया है ताजमहल के पास भी पानी बढ़ रहा है।