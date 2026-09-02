लालच के बारूद पर जिंदगी दांव पर: कौशांबी धमाका के बाद आगरा में अवैध पटाखा निर्माण से मौत का खतरा! जा चुकी हैं 20 जान

जागरण संवाददाता, आगरा। कौशांबी के मोहम्मदपुर में सोमवार को पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 14 लोगों की मौत हो गई। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में भी लालच के बारूद पर बैठे दर्जनों लोगों का जीवन हमेशा दांव पर रहता है। एत्मादपुर के दो गांव धौर्रा,नगला खरगा और डौकी के पैंतीखेड़ा में आतिशबाजी का निर्माण और बिक्री होती है।

इन गांवों में बारूद की यह फसल दिपावली से एक महीने पहले लहलहाती है। आतिशबाजी निर्माण का पुश्तैनी कारोबार चल रहा है। पटाखे बनाते समय इन गांवों में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। एत्मादपुर के नगला खरगा, धौर्रा और डौकी के पैंतीखेड़ा में बनती हैं आतिशबाजी आगरा पुलिस कमिश्नरेट में 60 लोगों के पास आतिशबाजी के लाइसेंस हैं। यह लाइसेंस निर्माण और थोक बिक्री दोनों के हैं। दीपावली पर ब्रांडेड पटाखों के साथ ही अवैध पटाखों का भी कारोबार चलता है। एत्मादपुर तहसील के धौर्य,नगला खरगा और डौकी के पैंतीखेड़ा पटाखों के निर्माण के प्रसिद्ध हैं। यहां पर दीपावली से एक महीने पहले ही आतिशबाजी बनान का कार्य शुरू हो जाता है।

नगला खरगा और धौर्रा में आठ से दस लोगों को आतिशबाजी बनाने का लाइसेंस है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि यहां पर दर्जनों घरों में सुतली और कुल्हड़ बम बनाने का कार्य होता है। सबसे अधिक बिक्री सुतली बम और कुल्हड़ बम की होती है।

तीनों गांवों में हुए धमाकों में जा चुकी हैं 20 से अधिक लोगों की जान दीपावली नजदीक आते एत्मादपुर के धौर्रा और नगला खरगा में आतिशबाजी बनाने का काम चालू हो जाता है। यहां पर पूर्व में आतिशबाजी निर्माण और भंडारण के दौरान हुए धमाकों में लोग अपनों को खो चुके हैं। जिसमें कुछ ने हमेशा के लिए इस काम को छोड़ दिया है, कई अभी लाइसेंस लेकर आतिशबाजी बनाने और बेचने का काम कर रहे हैं। हालांकि उक्त सभी ने अब आबादी के बाहर खेतों में गोदाम बना रखा है।

इन बमों को बनाने की लागत दो से ढाई रुपये आती है। जिसे तीन से साढ़े तीन रुपये तक बेचते हैं। जिससे उन्हें 50 पैसे से एक रुपये तक की बचत होती है। आठ लोगों के पास ही आतिशबाजी बनाने का लाइसेंस वर्तमान में धौर्रा और नगला खरगा में आठ लोगों के पास ही आतिशबाजी बनाने का लाइसेंस है। जबकि पैंतीखेड़ा में भी चार लोगों के पास निर्माण का लाइसेंस है। शहर में करीब दो दर्जन लोगों के पास आतिशबाजी की थोक बिक्री का लाइसेंस है। नगला खरगा, धौर्रा और पैंतीखेड़ा में बनने वाले पटाखों की बिक्री आसपास के जिलों फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, एटा और धौलपुर व भरतपुर में सर्वाधिक होती है। यहां के ग्रामीण इलाकों में पटाखों की अवैध बिक्री करने वाले लोग इसके खरीदार हैं।

पूर्व में आतिशबाजी से हुए हादसे 2020: 19 अक्टूबर को शाहगंज की घनी बस्ती आजमपाड़ा में चमन मंसूरी के मकान में आतिशबाजी गोदाम में धमाके से तीन लोगो की मौत हो गई। मरने वाले तीनों लोग चमन के सगे संबंधी थे।

2017: नौ अक्टूबर को एमजी रोड पर धाकरान चौराहे के पास एक्टिवा फिसलने से बोरी में भरी आतिशबाजी में धमाका होने से दो युवकों की मौत।

2016: अक्टूबर में जगदीशपुरा थाने के पास साइकिल में आतिशबाजी की बोरी रखकर ले जाते समय धमाका होने से दो लोगों की मौत

2015: एत्मादपुर में भागूपुर चौराहे पर टेंपो में आतिशबाजी से हुए धमाके में तीन सवारियों की मौत।

2014: एत्मादपुर के गांव धौर्रा निवासी शीला देवी की घर में आतिशवाजी बनाते समय मौत।

2011: एत्मादपुर के गांव नगला खरगा में गांव के बाहर खेत में बने गोदाम में आतिशबाजी में धमाकों से तीन लोगों की मौत।

2009: एत्मादपुर के नगला खरगा में वीडीसी सदस्य गीता देवी की आतिशवाजी विस्फोट से मौत।

2005: एत्मादपुर के नगला खरगा में खेत में बनी कोठरी में रखी आतिशबाजी में धमाका होने से पांच लोगों की मौत।

2004: एत्मादपुर के कुबेरपुर चौराहे पर टेंपो में आतिशबाजी ले जाते समय धमाके में दो लोगों की मौत।

2003: आतिशबाजी विस्फोट से एत्मादपुर थाना जमीदोंज, एक की मौत सामने देखी अपनों की मौत, अब धमाको से दहल उठता है दिल आगरा। एत्मादपुर के धौर्रा निवासी आनंद कुमार को जून 1996 की वह दोपहर आज भी याद है, आतिशबाजी के धमाके में परिवार के चार लोगों को गंवा दिया था। उनकी चाची रुकमणी, बहनें मोतिना और विनीता एवं दस माह के अबोध राहुल की आतिशबाजी के धमाके में जान चली गई थी। उक्त घटना के बाद परिवार ने आतिशबाजी बनाने और उसे चलाने से हमेशा के लिए दूरी बना ली।

आनंद कुमार बताते हैं कि उनके बाबा की पटाखों की पुश्तैनी दुकान आंवलखेड़ा में थी। हादसे के बाद परिवार ने आतिशबाजी निर्माण का काम छोड़ दिया। वर्तमान में परिवार के अधिकांश लोग नौकरियाें में हैं। यह सिर्फ आनंद कुमार की ही नहीं, तीन गांव के दर्जनों लोगों की कहानी है। जो अब आतिशबाजी बनाने का काम बंद करके अन्य काम कर रहे हैं।

नगला खरगा और धौर्रा के दर्जनों लोगों ने आतिशबाजी निर्माण छोड़ा एत्मादपुर के लगभग 16 हजार की आबादी वाले गांव धौर्रा एवं नगला खरगा आतिशबाजी बनाने के लिए दूर-दूर तक जाने जाते हैं। इन गांव में दर्जनों परिवार ऐसे भी हैं, जो आतिशबाजी बनाने और उसे चलाने से हमेशा के छोड़ दिया है। अप्रैल 2009 में बनी सिंह के घर में सहालग और दीपावली के लिए पहले से बनाकर तैयार स्टाक रखा था।