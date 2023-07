Agra Fire News: तिरपाल और टेंट के गोदाम में शार्ट सर्किट से लगी आग, हाईवे पर क्रेटा कार धू-धू कर जली

Agra Fire News In Hindi रकाबगंज में साईं मंदिर रोड की घटना। फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ी दो घंटे में बुझाई आग। वहीं एक अन्य घटना में कार जल गई। हाइवे पर कार में आग लगते देख वाहनों के पहिए थम गये। जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। कार पूरी तरह जल गयी। पुलिस ने बताया कि संभवतयाः शार्ट सर्किट से आग लगी है।

Agra Fire News In Hindi: शार्ट सर्किट से लगी गोदाम में आग।

Your browser does not support the audio element.

आगरा, जागरण संवाददाता। आगरा में रकाबगंज थाने के पास साईं मंदिर रोड पर रविवार की रात तिरपाल और टेंट के गोदाम में आग लग गई।विकराल लपटों के चलते आसपास घराें में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियों ने करीब दो घंटे प्रयास के बाद आग बुझाया। वहीं संसू सैंया-हाईवे पर ग्राम बीरई के पास आगरा की ओर से आ रही क्रेटा कार में अचानक आग लग गई। आग लगते देख चालक बाहर निकल गया। टेंट गोदाम की आग घटना रविवार रात करीब आठ बजे की है। छीपीटोला के रहने वाले प्रवीन जैन का थाने के पास साईं मंदिर वाली रोड पर तिरपाल और टेंट का गोदाम है। आसपास के लोगों ने गोदाम से धुंआ निकलता देख इसकी जानकारी प्रवीन जैन काे दी। वह मौके पर पहुंच गए। आसपास के लोगों की मदद से आग को काबू करने का प्रयास किया। तब तक लपटें विकराल रूप ले चुकी थीं। उन्होंने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। इससे दहशत में आए आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। आठ गाड़ियों ने काबू पाया फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियों ने आग को काबू में किया। तब तक वहां रख लाखों रुपये का सामान जल चुका था। वह रह रहकर सुलग रही थी। जेसीबी की मदद से गोदाम की दीवार को तोड़कर आग को पूरी तरह से बुझाया जा सका। मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शार्ट सर्किट से आग लगना बताया गया है। क्रेटा कार की सर्विस कराकर लौट रहे थे कस्बा खेरागढ़ निवासी जगदीश प्रसाद की कार को चालक कन्हैया रात्रि 10 बजे आगरा से क्रेटा कार की पहली सर्विस कराकर लौट रहे थे। हाईवे पर ग्राम बीरई के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। कार के बोनट से धुआं देख चालक कन्हैया ने कार रोक ली और बाहर निकल आए। कार ने आग पकड़ ली। कार में आग लगते देख वाहन हाईवे पर रुक गये। जाम लग गया। सूचना पर एसआई अमर राणा मौके पर पहुंचे। कार स्वामी ने बताया कि कार में अचानक आग लगी। पुलिस ने मौके पर जाम खुलवाया। कार पूरी तरह जल गई।

Edited By: Abhishek Saxena