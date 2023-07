OTT प्लेटफार्म में सेंधमारी कर फ्री में दिखा रहे थे फिल्में-वेब सीरीज, चल रहा था सट्टेबाजी का खेल, मामला दर्ज

यूजर्स को स्टार प्लस और डिजनी हाट स्टार समेत कई ओटीटी प्लेटफार्म का कंटेंट चोरी कर दर्शकों को मुफ्त दिखाया जाता था। इसके साथ उन्हें आगामी क्रिकेट विश्च कप क्वालीफायर मैचों की स्ट्रीमिंग और बेटिंग कराई जा रही थी। कंपनी की लीगल एडवोकेट कंपनी की शिकायत पर शाहगंज थाने में धोखाधड़ी आइटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है।

OTT प्लेटफार्म में सेंधमारी कर फ्री में दिखा रहे थे फिल्में-वेब सीरीज

जागरण संवाददाता, आगरा: आगरा से नामी ओटीटी प्लेटफार्म डिजनी हाट स्टार का डाटा चोरी कर उसे आनलाइन मुफ्त दिखाने और बेटिंग साइट चलाने का खेल सामने आया है। कंपनी की लीगल एडवोकेट कंपनी की शिकायत पर शाहगंज थाने में धोखाधड़ी, आइटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें शाहगंज क्षेत्र के रहने वाले करीमउल्लाह नामक बैंक खाता धारक को आरोपित बनाया है। खाता धारक द्वारा ekbet.com नाम से बैटिंग साइट संचालित की जा रही थी। उस वेबसाइट के यूआरएल पर क्लिक करते ही https;bawas.cf.binkaur.xyz पर रीडेयरिक्ट हो जाती थी। यहां पर यूजर्स को स्टार प्लस और डिजनी हाट स्टार समेत कई ओटीटी प्लेटफार्म का कंटेंट चोरी कर दर्शकों को मुफ्त दिखाया जाता था। इसके साथ उन्हें आगामी क्रिकेट विश्च कप क्वालीफायर मैचों की स्ट्रीमिंग और बेटिंग कराई जा रही थी।

Edited By: Nitesh Srivastava