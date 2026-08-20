रांची की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फर्जी वेबसाइट बनाकर छात्रों से ठगी, आगरा में दर्ज हुआ मुकदमा

जागरण संवाददाता, आगरा। रांची के साईं नाथ एजुकेशनल ट्रस्ट के निजी विश्वविद्यालय की फर्जी वेबसाइट बनाकर छात्रों से ठगी का मामला सामने आया है। ट्रस्ट के ट्रस्टी चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि फर्जी वेबसाइट बिहार के एक वेब डिजाइनर द्वारा बनाई गई थी।

यह मामला तब सामने आया जब एक छात्रा ने 32 हजार रुपये की फीस जमा की, लेकिन वह संस्थान के खाते में नहीं पहुंची। साईं नाथ एजुकेशनल ट्रस्ट का मुख्यालय आगरा में है, और इसकी आधिकारिक वेबसाइटें sainathuniversity.com और sainathuniversity.net हैं। सभी आधिकारिक सूचनाएं, प्रवेश प्रक्रिया और परिणाम केवल इन वेबसाइटों पर ही उपलब्ध होते हैं।