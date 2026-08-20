रांची की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फर्जी वेबसाइट बनाकर छात्रों से ठगी, आगरा में दर्ज हुआ मुकदमा
रांची के साईं नाथ एजुकेशनल ट्रस्ट की फर्जी वेबसाइट बनाकर छात्रों से ठगी का मामला सामने आया है। आगरा में शिकायत दर्ज होने के बाद साइबर क्राइम पुलिस फर्जी वेबसाइट बंद कराने और रकम वसूलने में जुटी है।
जागरण संवाददाता, आगरा। रांची के साईं नाथ एजुकेशनल ट्रस्ट के निजी विश्वविद्यालय की फर्जी वेबसाइट बनाकर छात्रों से ठगी का मामला सामने आया है। ट्रस्ट के ट्रस्टी चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि फर्जी वेबसाइट बिहार के एक वेब डिजाइनर द्वारा बनाई गई थी।
यह मामला तब सामने आया जब एक छात्रा ने 32 हजार रुपये की फीस जमा की, लेकिन वह संस्थान के खाते में नहीं पहुंची। साईं नाथ एजुकेशनल ट्रस्ट का मुख्यालय आगरा में है, और इसकी आधिकारिक वेबसाइटें sainathuniversity.com और sainathuniversity.net हैं। सभी आधिकारिक सूचनाएं, प्रवेश प्रक्रिया और परिणाम केवल इन वेबसाइटों पर ही उपलब्ध होते हैं।
छानबीन में विश्वविद्यालय नाम से मिलती जुलती एक वेबसाइट sainathuniversityresult.com फर्जी पाई गई। साइबर अपराधी इस वेबसाइट के माध्यम से छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, जिससे संस्थान की छवि को नुकसान पहुंच रहा है।
डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है और फर्जी वेबसाइट को बंद कराने के साथ ही उन खातों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां रकम जमा हुई है। यह घटना छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने वाली है।