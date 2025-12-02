ब्रांडेड डिब्बे में नकली घी... कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने मारा छापा तो बरामद हुआ माल
आगरा के कालिंदी विहार में ब्रांडेड घी के नाम पर नकली घी बेचने का मामला सामने आया है। कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारकर 134 डिब्बे नकली घी बरामद किए हैं। आरोपित मनोज कुमार मौके से फरार हो गया, जिसके खिलाफ कॉपीराइट और ट्रेडमार्क एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
जागरण संवाददाता, आगरा। कालिंदी विहार में कंपनी की पैकिंग में नकली घी बेचा जा रहा था। कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारकर नकली घी बरामद किया है। आरोपित मौका पाकर भाग निकला।
कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई
तपन एग्रो इंडस्ट्रीज के लीगल मैनेजर सीएस पराशर ने बताया कि काफी समय से मुरली दीप गोल्ड व बालाजी दीप गोल्ड के नाम से पंजीकृत ब्रांड की नकल का माल तैयार करने और बेचने की शिकायत मिल रही थी। उन्होंने इसकी शिकायत डीसीपी सिटी सैय्यद अली अब्बास से की गई थी। सोमवार सुबह 11:30 बजे ट्रांस यमुना थाना पुलिस और मैनेजर ने संयुक्त रूप से कृष्णा कान्हा रेजीडेंसी निवासी मनोज कुमार के मकान पर छापा मारा।
मकान के बेसमेंट से 134 डिब्बे पुलिस ने जब्त किए
बेसमेंट में मुरली दीप गोल्ड नाम केर आधा किलो के 98 डिब्बे और बालाजी दीप गोल्ड के नाम के एक किलो के 36 डिब्बे बरामद किए। पुलिस ने बरामद माल को सील किया है।
थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी मैनेजर की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ कापीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।