ब्रांडेड डिब्बे में नकली घी... कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने मारा छापा तो बरामद हुआ माल

जागरण संवाददाता, आगरा। कालिंदी विहार में कंपनी की पैकिंग में नकली घी बेचा जा रहा था। कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारकर नकली घी बरामद किया है। आरोपित मौका पाकर भाग निकला।

तपन एग्रो इंडस्ट्रीज के लीगल मैनेजर सीएस पराशर ने बताया कि काफी समय से मुरली दीप गोल्ड व बालाजी दीप गोल्ड के नाम से पंजीकृत ब्रांड की नकल का माल तैयार करने और बेचने की शिकायत मिल रही थी। उन्होंने इसकी शिकायत डीसीपी सिटी सैय्यद अली अब्बास से की गई थी। सोमवार सुबह 11:30 बजे ट्रांस यमुना थाना पुलिस और मैनेजर ने संयुक्त रूप से कृष्णा कान्हा रेजीडेंसी निवासी मनोज कुमार के मकान पर छापा मारा।