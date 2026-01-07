Language
    खेरिया पुल ढहने का वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर प्रसारित, सनसनी फैलाने की कोशिश; AI की निकली करामात

    By Ali Abbas Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:11 PM (IST)

    एत्मादपुर क्षेत्र में तेंदुए के फर्जी एआई वीडियो के बाद, आगरा के खेरिया रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) के ढहने का एक और फर्जी एआई वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारि ...और पढ़ें

    खेरिया ओवरब्रिज ढहने के फर्जी वीडियो से लिया गया चित्र।

    जासं, आगरा। एत्मादपुर क्षेत्र में तेंदुए का एआई से वीडियो और फोटो बनाकर प्रसारित करने के बाद एक और सनसनी फैलाने की कोशिश की गई। खेरिया रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) पुल ढहने से हादसे का फर्जी वीडियाे मंगलवार को इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया। प्रसारित वीडियो की छानबीन करने पर पता चला कि उसे एआई की मदद से बनाया गया है। 

    खेरिया हवाई अड्ढे का अजीत नगर गेट वीआइपी है। जिससे 300 मीटर दूर खेरिया आरओबी है। मंगलवार शाम को इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर एक वीडियो प्रसारित हुआ। जिसमें आटो समेत अन्य वाहनों के निकलते समय पुल अचानक ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। उक्त वीडियो एआई से बनाया गया था। साइबर क्राइम सेल वीडियो प्रसारित करने वाले का पता लगाने का प्रयास कर रही है।