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इटावा के पूर्व सांसद 'रिटायर', आगरा यूनिवर्सिटी में हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर कार्यकाल पूरा

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Published: Tue, 22 Sep 2026 07:09 PM (IST)

इटावा के पूर्व भाजपा सांसद प्रो. रामशंकर कठेरिया आगरा के डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त ...और पढ़ें

इटावा के पूर्व भाजपा सांसद प्रो. रामशंकर कठेरिया।

इटावा के पूर्व भाजपा सांसद प्रो. रामशंकर कठेरिया।

जागरण संवाददाता, आगरा। इटावा के पूर्व भाजपा सांसद प्रो. रामशंकर कठेरिया मंगलवार को आगरा के डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी अध्ययन एवं भाषा विज्ञान संस्थान (केएमआइ) से हिंदी विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने अनुबंधित शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं आरंभ की थीं।

इसके बाद पदोन्नति के साथ लेक्चरर फिर रीडर और प्रोफेसर बने। इस दौरान उनका राजनीतिक सफर भी जारी रहा। तीन सितंबर 2025 को उन्हें केएमआइ में हिंदी विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया गया था।

इटावा से पहले प्रो. कठेरिया आगरा लोकसभा सीट से भी सांसद रह चुके हैं। सांसद बनने के बाद राजनीतिक व्यस्तता के चलते प्रो. कठेरिया का विश्वविद्यालय में नियमित रूप से आना नहीं हो पाता था। हालांकि विश्वविद्यालय में उनकी सेवा जारी रही और पदोन्नति भी होती रही। इस दौरान विश्वविद्यालय से उनको तय वेतन भी मिलता रहा

प्रो. कठेरिया का विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यकाल और राजनीतिक जीवन दोनों साथ-साथ चलते रहे। वह 2009 में आगरा सीट से पहली बार सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2014 में पुन: लोकसभा सदस्य चुने गए। 2014 से 2019 तक वह केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री भी रहे।

वर्ष 2017 में उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद वह 17वीं लोकसभा के सदस्य रहे और संसद की कई गतिविधियों में उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। विश्वविद्यालय में दर्ज आंकड़ों के अनुसार प्रो. कठेरिया 22 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त हो गए हैं

हालांकि अधिवर्षता आयु नियमों के तहत जो व्यक्ति रिटायर होता है वह पूर्ण सत्र तक सेवा में रहता है। लेकिन इस दौरान उन पर कोई पद नहीं रहेगा। प्रो. कठेरिया 30 जून 2027 तक वेतनिक रूप से शिक्षक के तौर पर कार्यरत रहेंगे। 