आगरा में शर्मसार करने वाली घटना, युवकों ने पर्यटक को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, जान बचाने के लिए हाथ जोड़ता रहा

पर्यटक को दौड़ाकर युवकों ने डंडों से पीटा। जान बचाने पेठे की दुकान में घुसे पर्यटक का हाथ जोड़ते वीडियो इंटरनेट मीडिया में हुआ वायरल। ताजगंज पुलिस ने वीडियो के आधार पर शुरू की जांच नहीं मिला पीड़ित। घटना के संबंध में जानकारी जुटाने में लगी पुलिस की टीम। पर्यटक से मारपीट की घटना में उसे बचाने के लिए लोग भी नहीं पहुंचे।

पर्यटक को दौड़ाकर युवकों ने डंडों से पीटा, सीसीटीवी वीडियाे से ली तस्वीर।

Your browser does not support the audio element.

आगरा, जागरण संवाददाता। अतिथि देवो भव का भाव रखने वाली ताजनगरी में सोमवार को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया। फतेहाबाद रोड ताजगंज में बसई चौकी के पास युवकों ने एक पर्यटक को दौड़ाकर डंडों से पीटा। वह जान बचाने को भागकर पास ही एक पेठे की दुकान में घुसा, हमलावर करीब आधा दर्जन युवक वहां पहुंच गए। उसे बेरहमी से पीटते रहे। पर्यटक जान बचाने के लिए हाथ जोड़ता रहा। सीसीटीवी का फुटेज हुआ वायरल पर्यटक के साथ ही मारपीट की घटना सीसीटीवी में आ गई। साेमवार को इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत नहीं की ह। ताजगंज थाना पुलिस ने वीडियो की जांच कर शुरू कर दी है, इससे कि आरोपितों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। शनिवार शाम की है घटना घटना शनिवार शाम सवा सात बजे की है। प्रसारित वीडियो में बसई चौकी के पास एक पर्यटक भागता हुआ पेठे की दुकान में घुसता दिखाई दे रहा है। उसके पीछे आधा दर्जन युवक दुकान में आते हैं। वह युवक को लात-घूसें और डंडे से मारना आरंभ कर देते हैं। पर्यटक हमलावरों के सामने हाथ जोड़ने लगता हे। इसी दौरान कई अन्य युवक भी दुकान में आ जाते हैं। युवक हेलमेट फेंककर मारता है एक युवक उस पर हेलमेट फेंक कर मारता है।करीब तीन मिनट तक पर्यटक से मारपीट होती रहती है। पूरे घटनाक्रम से दुकानदार भी सहम गया।प्रसारित वीडियो को एसीपी ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद ने संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि पर्यटक दिल्ली से परिचित युवती के साथ आया था। मारपीट करने वालों से उसकी कार टकरा गई थी। पुलिस के पास नहीं आया पीड़ित प्रभारी निरीक्षक ताजगंज देवेंद्र शंकर पांडेय ने बताया कि मारपीट करने वालों की पहचान कराई जा रही है। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस से संपर्क नहीं किया है। वह सामने नहीं आया तो पुलिस अपनी ओर से आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी।

Edited By: Abhishek Saxena