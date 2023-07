Bams Answer Book Scandal: ईडी ने डेविड समेत तीन किए गिरफ्तार, आगरा में बढ़ी यूनिवर्सिटी कर्मचारियों की धड़कनें

Agra News बीएएमएस मामले में डेविड राहुल और देवेंद्र की गिरफ्तारी ने किया चर्चाओं का बाजार गर्म। पिछले साल खुला था बीएएमएस और मेडिकल में गड़बड़ी का मामला। बीएएमएस की जिन उत्तरपुस्तिकाओं की जांच पुलिस कर रही थी उनमें छात्रों को अंक नहीं दिए गए थे। अंकतालिका पर स्टार लिखा हुआ आया था।छात्रों की मांग पर विश्वविद्यालय ने विशेष परीक्षा के लिए परीक्षा फार्म भरवा लिए हैं।

Agra News: ईडी ने लखनऊ में डेविड समेत तीन को किया गिरफ्तार, घनघनाने लगे फोन

