1.5 लाख उपभोक्ताओं के 501 करोड़ होंगे माफ, DVVNL बिजली बिल के ब्याज में 100% और मूल बकाया पर 25% देगा छूट

विद्याराम नरवार, आगरा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) की एक दिसंबर से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू होने जा रही है। इसके तीन चरण होंगे। 100 प्रतिशत ब्याज में छूट के साथ ही मूल बकाया में से 25 प्रतिशत माफ किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नेवरपेड (उपभोक्ता जिन्होंने आज तक बिल नहीं दिया) और लांग अनपेड (उपभोक्ता जिन्होंने 31 मार्च 2025 से पहले तक) कुल 1.60 लाख उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर ये सभी उपभोक्ता योजना का लाभ लेते हैं, तो सरचार्ज सहित मूलधन में से 25 प्रतिशत माफ करने पर लगभग 501 करोड़ रुपये का छूट का लाभ मिलेगा।

कितने हैं घरेलू उपभोक्ता? जिले में डीवीवीएनएल के कुल चार लाख 50 हजार 716 उपभोक्ता हैं। इनमें से 24 हजार 300 नेवरपेड के दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता हैं। जिनपर मूल बकाया 104 करोड़ रुपया बकाया है। जिसपर 128 करोड़ का सरचार्ज (ब्याज), मूल बकाया में से 25 प्रतिशत माफ करने पर 26 करोड़ होगा। इस प्रकार कुल 154 करोड़ रुपये माफ होंगे। वहीं कामर्शियल नेवरपेड एक किलोवाट तक के कुल 123 उपभोक्ता हैं, जिन पर 40 लाख का बकाया बिल है।

उन पर 24 लाख रुपये ब्याज का है और मूल धन पर 10 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। कुल 34 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। 1.35 लाख, लांग अनपेड दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता हैं। जिनपर मूल बकाया 320 करोड़ रुपया है। सरचार्ज 232 करोड़ रुपये है।

इसके साथ ही मूल बकाया में से 25 प्रतिशत कम किए जाने पर 80 करोड़ होगा। कुल 312 करोड़ का लाभ मिलेगा। वहीं 725 कामर्सियल लांग अनपेड उपभोक्ता हैं। जिन पर कुल बकाया 1.78 करोड़ है। 50 लाख रुपये ब्याज है। मूल बकाया में से 25 प्रतिशत कम किए जाने पर 44 लाख रुपये होंगे। इस प्रकार इन्हें कुल 94 लाख रुपये का लाभ मिल सकेगा।

तीन चरणों में मिल सकेगा लाभ पहला चरण एक से 31 दिसंबर 2025 दूसरा चरण एक से 31 जनवरी 2026 तृतीय चरण एक से 28 फरवरी 2026 इस प्रकार मिलेगा लाभ उपभोक्ता प्रथम चरण में पंजीकरण कराते हैं तो उनके मूल धन में से 25 प्रतिशत कम कर बकाया जमा कराया जाएगा। इसमें 100 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी। अगर दूसरे चरण में लाभ लेते हैं तो 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में लाभ लेते हैं तो मूल धन में से मात्र 15 प्रतिशत ही लाभ मिल सकेगा।