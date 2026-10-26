ताजमहल घूमने की चाहत, 11वीं के छात्र ने रची अपहरण की कहानी; पिता से मांगी फिरौती

डॉ. संदीप शर्मा, धौलपुर (आगरा)। शहर में एक विचित्र मामला सामने आया है। जिसमें खुद नाबालिग बेटे ने ताजमहल घूमने की चाहत में पैसे कम पड़ने पर खुद के अपहरण हो जाने की कहानी रच डाली। इसके बाद बेटे ने पिता को कॉल करवा कर 20 हजार रुपए की फिरौती मंगवाई। कोतवाली पुलिस ने इस मामले का भंडाफोड़ करते हुए नाबालिग बच्चे को बरामद कर लिया है।

कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि धौलपुर शहर की मधुवन कॉलोनी से लापता हुए नाबालिग बालक को शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने महज 24 घंटे में बरामद कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है बालक अपने दोस्त के साथ बिना बताए आगरा स्थित ताजमहल घूमने गया था। वहां घूमने के लिए रुपये कम पड़ने पर दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण और फिरौती की झूठी कहानी रची गई।

बालक के पिता से 20 हजार रुपये मांगे गए और रुपये नहीं देने पर उसे तस्करी के मामले में फंसाने की धमकी दी गई। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में गुमशुदा नाबालिग बालक- बालिकाओं की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान खुशी द्वितीय के तहत यह कार्रवाई की गई।

कोतवाली प्रभारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुमशुदा बालक की तलाश शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 अक्टूबर को उसे बरामद कर लिया है। आगरा घूमने के लिए बनाई योजना पुलिस के अनुसार 23 अक्टूबर को बालक के पिता ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनका नाबालिग बेटा घर के पास वाली गली में गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। मोबाइल पर संपर्क करने पर एक अन्य व्यक्ति ने फोन उठाया और बालक को वापस देने के बदले 20 हजार रुपये की मांग की। रुपये नहीं देने पर तस्करी के मामले में फंसाने की धमकी दी गई।

बाल कल्याण समिति के सामने पेश पुलिस पूछताछ में बालक ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ घर पर बिना बताए ट्रेन से आगरा ताजमहल घूमने गया था। ट्रेन में उनकी मुलाकात कुछ अन्य युवकों से हुई। आगरा में दो-तीन दिन रुककर घूमने की योजना थी, लेकिन पर्याप्त रुपये नहीं होने के कारण पिता से कथित तौर पर फिरौती मांगने की साजिश रची गई। इसके बाद परिजनों को फोन कर 20 हजार रुपये मांगे गए।